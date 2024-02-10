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هلال شهر رمضان المبارك
تعبيرية

استطلاع هلال شعبان الليلة.. وبدء العد التنازلي لشهر رمضان

وفقا للحسابات الفلكية، من المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس، على أن تكون عدة شهر الصيام هذا العام 30 يوماً

العربية.نت
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بدأ العد التنازلي لانطلاق شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجرية، حيث يتم استطلاع هلال شهر شعبان، اليوم السبت، الموافق 29 شهر من شهر رجب.

وطبقا للحسابات الفلكية، التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، اليوم السبت، 29 من رجب 1445 هـ الموافق 2024م/2/10 (يوم الرؤية).

تعبيرية
تعبيرية

ويبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب الشمس في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 - 42 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1445 هـ فلكيًا يوم الأحد 2024/2/11م.

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ووفقا للحسابات الفلكية، فمن المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس، على أن تكون عدة شهر الصيام هذا العام 30 يوما.

أما آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، الموافق 30 رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

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