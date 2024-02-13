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تركيا

تركيا.. انزلاق أرضي يحاصر عمالاً داخل منجم ذهب

قالت "أناغولد"، وهي شركة خاصة تدير منجم الذهب، إنها تعمل على الحد من تبعات هذا الحادث "المؤلم"

اسطنبول - فرانس برس 
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تسبب انزلاق للتربة في محاصرة 9 عمال على الأقل في منجم ذهب في أرزنجان في شرق تركيا، وفق ما أعلن رئيس بلديتها، الثلاثاء، مضيفا أن جهود البحث والإنقاذ جارية.

وأوضح رئيس البلدية بكير أكسون عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة، أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.

وأظهرت صور من مكان الحادث وقوع انزلاق التربة في موقع المنجم.

وأكد وزير الداخلية التركية علي يرليكايا أنه ليست هناك معلومات أولية عن العمال.

ووقع انزلاق التربة قرابة الساعة 14,00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11,00 بتوقيت غرينتش) قرب منطقة إيليتش في مقاطعة ارزينجان.

وقالت "أناغولد"، وهي شركة خاصة تدير المنجم، إنها تعمل على الحد من تبعات هذا الحادث "المؤلم".

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وأضافت في بيان: "سنحشد كل مواردنا من أجل معرفة أسباب هذا الحادث".

وغالبا ما تحدث انزلاقات تربة أو انهيارات مناجم في أجزاء من تركيا.

وأدى انفجار غاز الميثان في منجم فحم شمال غرب تركيا إلى مقتل 42 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

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