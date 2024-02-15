نجم الزمالك: شيكابالا أسطورة وأحرف من محمد صلاح

جدل واسع على مواقع التواصل في مصر بعدما قال لاعب نادي الزمالك المصري، سيد عبدالله "نيمار"، إن قائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا، أكثر مهارة من نجم منتخب الفراعنة ونادي لبفربول الإنجليزي محمد صلاح.

"شيكابالا أسطورة"

وقال نيمار، في تصريحات لـ "إم بي سي مصر": "بالنسبة لي شيكابالا أحرف من محمد صلاح"، مضيفًا: "صلاح نجم كبير ومن أفضل لاعبي العالم حاليًا وقدوة ومَثَل أعلى لينا كلاعبين".

وأضاف: "زيزو أفضل لاعب في مصر حاليًا.. وشيكابالا أسطورة".

وضمن تقييمه لنجوم العالم قال: "رونالدينيو أفضل من نيمار، ومبابي أفضل من هالاند".

"رفضت العودة للأهلي"

أما عن موقفه من الانتقال للنادي الأهلي المصري، قال "نيمار": "لم أتلق أي عروض من الأهلي خلال الفترة الماضية، ولكن عندما كنت في ناشئين الزمالك سافرت تايلاند لمدة موسم، وأحد الأشخاص عرض علي العودة للأهلي لكني رفضت".

وأوضح: "الزمالك هو من صنع اسمي، عندما تحدث معي أمير مرتضى المشرف السابق على الفريق بشأن تجديد تعاقدي لم أتردد، بالرغم من وجود مفاوضات من أندية كثيرة".