اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فاطمة المؤمن
الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

جديد قضية فاطمة المؤمن.. رفض إخلاء سبيلها وتأجيل الحكم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

في تطور جديد شهدته قضية حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين في أغسطس الفائت، رفضت محكمة الجنح المستأنفة يوم الخميس، إخلاء سبيل الفتاة الشهيرة مجددا، وأجَّلت المحاكمة إلى جلسة 14 مارس/آذار المقبل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

سجن الفاشنيستا الكويتية المتسببة بحادث مروع.. و10 تهم بحقها الأخيرة سجن الفاشنيستا الكويتية المتسببة بحادث مروع.. و10 تهم بحقها

وجاء تحديد جلسة الاستئناف بعد أن قدمت فاطمة طلب استعجال قبل جلسة 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

مادة اعلانية

وكانت فاطمة المؤمن قد طالبت باستعجال جلسة الاستئناف بعد تحديدها في 14 يناير 2027 لنظرها في أقرب وقت.

كما طالبت بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات وسحب الرخصة لمدة سنة، وفق ما ذكره حساب "المجلس".

وفي 25 أكتوبر، قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.

حادث مروع شغل الشارع الكويتي

يذكر أن الحادث الذي شغل الشارع الكويتي كان وقع فجر يوم 24 أغسطس 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين.

وفاطمة المؤمن خبيرة تجميل ومدونة أزياء كويتية تبلغ 30 عاماً، وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2014.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القوات الأوكرانية تنسحب من أفدييفكا.. وموسكو تعلن السيطرة الكاملة عليها القوات الأوكرانية تنسحب من أفدييفكا.. وموسكو تعلن السيطرة الكاملة عليها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط