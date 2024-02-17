جديد قضية فاطمة المؤمن.. رفض إخلاء سبيلها وتأجيل الحكم

في تطور جديد شهدته قضية حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين في أغسطس الفائت، رفضت محكمة الجنح المستأنفة يوم الخميس، إخلاء سبيل الفتاة الشهيرة مجددا، وأجَّلت المحاكمة إلى جلسة 14 مارس/آذار المقبل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وجاء تحديد جلسة الاستئناف بعد أن قدمت فاطمة طلب استعجال قبل جلسة 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

محكمة الجنح المستأنفة ترفض إخلاء سبيل فاطمة المؤمن وتحجز القضية للحكم في 14 مارس. pic.twitter.com/nl4bIORXgt — المجلس (@Almajlliss) February 15, 2024

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وكانت فاطمة المؤمن قد طالبت باستعجال جلسة الاستئناف بعد تحديدها في 14 يناير 2027 لنظرها في أقرب وقت.

كما طالبت بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات وسحب الرخصة لمدة سنة، وفق ما ذكره حساب "المجلس".

وفي 25 أكتوبر، قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.

حادث مروع شغل الشارع الكويتي

يذكر أن الحادث الذي شغل الشارع الكويتي كان وقع فجر يوم 24 أغسطس 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين.

وفاطمة المؤمن خبيرة تجميل ومدونة أزياء كويتية تبلغ 30 عاماً، وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2014.