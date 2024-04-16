لأول مرة.. فيديو لتمساح افترس خروفاً يظهر بنهر في الأردن

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بشكل مفاجئ، أطل تمساح مفترس في أحد الأنهر بمنطقة الحمة في الأغوار الشمالية الأردنية.

ووثق فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، الحيوان المفترس في المياه القريبة من المنطقة الحدودية.

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في حين أوضح المواطن الأردني أبو جود الملكاوي ملتقط الفيديو المذكور، بتصريحات للعربية.نت، اليوم الثلاثاء، أن ظهور التمساح أثار هلع سكان المنطقة، والذين لجأوا للدفاع المدني للتبليغ عنه في أكثر من مرة سابقا.

كما أضاف أن التمساح يبلغ طوله حوالي المترين، وآثار مخاوف السكان كونها أول مرة تتم مشاهدته في الأردن، بعدما كانت معظم الشكاوى تقتصر فقط على العقارب والأفاعي.

إلى ذلك، لفت الملكاوي وصديقه إلياس حمادة اللذان التقطا صورا للتمساح، إلى أن راعي أغنام أبلغ السكان بأن التمساح افترس خروفاً من قطيعه وسحبه إلى المياه.

هذا وتصاعدت الدعوات في المنطقة للجهات المختصة من أجل التحرك فورا ونقل التمساح إلى محمية أو حديقة حيوانات قبل أن يُلحق الضرر بأي شخص.