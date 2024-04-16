مبابي في زيارة إلى الجزائر لمدة يومين.. ما السبب؟

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قريباً، يتجه نجم الكرة الفرنسية كيليان مبابي إلى الجزائر العاصمة لزيارتها، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية جزائرية في الفترة الأخيرة.

فمن المرتقب أن يقوم نجم نادي "باريس سان جيرمان" بزيارة إلى الجزائر العاصمة وبجاية التي تعود إليها الجذور العائلية لوالدته ووكيلة أعماله فايزة العماري، في شهر يوليو/تموز المقبل، لمدة يومين، بغية التعرف على البلد الواقع في شمال إفريقيا بعدما قام بزيارة مماثلة خلال صيف العام الماضي إلى الكاميرون حيث ينحدر والده ويلفريد مبابي.

حدث مهم

وبحسب العديد من المهتمين بالشأن الكروي فإن زيارة نجم "باريس سان جيرمان" إلى الجزائر ستكون بمثابة حدث مهم سيحظى باهتمام إعلامي واسع نظرا للمكانة الكروية التي بات يحتلها "الغزال الأسمر" بين نجوم الكرة العالمية.

وقد سبقت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية الزيارة بالإشارة إلى أن نجم منتخب "الديكة" سينتقل إلى الجزائر مسقط رأس أجداده من والدته مثلما فعل عندما زار الكاميرون سنة 2023.

وكثيرا ما عبّر النجم الفرنسي مبابي صاحب الـ25 عاما، في تصريحاته المختلفة لوسائل الإعلام الدولية عن فخره واعتزازه بأصوله الإفريقية، كما عبر عن رغبته في تعلم اللغة العربية، بعدما أتقن اللغتين الإنجليزية والإسبانية، وفق ما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق.

والدته تواصل صنع الحدث

إلى ذلك، تواصل فايزة العماري والدة نجم المنتخب الفرنسي زيارتها إلى الجزائر التي بدأتها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وقد شاركت في العديد من الفعاليات والمبادرات الخيرية خلال عيد الفطر في منطقة أميزور من محافظة بجاية حيث ترجع إليها جذورها العائلية.

فيما عجت مواقع التواصل بصورها، كما ظهرت في مقاطع فيديو وهي ترقص مع مجموعة من الأطفال والشباب على وقع موسيقى جزائرية، مبدية إعجابها بالاستقبال الذي حظيت به في موطن مسقط رأس والديها.

كما حظيت بتكريم خاص بمنطقة فرعون الواقعة في بجاية من مسؤولين في الكرة المحلية ومواطنين قدموا لها هدايا رمزية.

وقد تداول قبل ذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صورة لها بين مجموعة من الشباب بحي القصبة العتيق، أحد أشهر الأحياء الشعبية في الجزائر العاصمة.

الكاميرون.. المحطة الأولى

وسبق لفايزة العماري أن كشفت لوسائل الإعلام خلال مرافقتها لنجلها في زيارته إلى الكاميرون البلد الأصلي لوالده، الصيف الماضي، عن زيارة مرتقبة للنجم الفرنسي إلى الجزائر.

وقالت والدة مبابي: "كان يأتي إلى هنا بانتظام وهو طفل، لكن هذه المرة الأولى التي يعود فيها منذ أن أصبح لاعب كرة قدم، كان من المهم بالنسبة له أن يعود إلى هذه المنطقة القريبة من قلوبنا".

وأضافت: "هي بداية مغامرة كبيرة مع جذوره.. لنبدأ ببلدانه الأصلية الكاميرون والجزائر، من المهم لكيليان أن يزور بلاد أجداده على الرغم من أنه فرنسي وفخور بذلك لكنه يفتخر أيضا بجذوره".

كما أن لفايزة العماري تصريحات شغلت بها مواقع التواصل في الجزائر عندما ربطت بين شخصية ابنها القوية وأصوله الجزائرية، مؤكدة أنه حينما يريد شيئا يفعله.