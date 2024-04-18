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فيضانات روسيا
فيضانات روسيا الأعنف منذ 80 عاما
كوارث طبيعية

الأعنف منذ 80 عاماً.. فيضانات روسيا تغمر 18 ألف منزل

وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، عن إجلاء نحو 14 ألف شخص بشكل وقائي، من بينهم ألفا طفل، على خلفية الفيضانات في مقاطعة كورغان

العربية.نت، ووكالات
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أكدت هيئات الإنقاذ والطوارئ في روسيا ارتفاع عدد المنازل التي غمرتها فيضانات الربيع بمقدار 1.7 ألف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ووصل إلى ما يقرب من 18 ألفا.

وقال مصدر في الهيئات المختصة لوكالة "تاس": "بحلول صباح اليوم الخميس، غمرت فيضانات الربيع 17808 منازل سكنية في 210 بلدات و175 قطعة أرض تابعة لبيوت ريفية، وبلغت الزيادة أكثر من 1.7 ألف خلال يوم واحد، خاصة في مقاطعتي أورينبورغ وكورغان".

وأوضح المصدر أن المياه غمرت 32593 قطعة أرض تابعة لمنازل ريفية، وهو ما يزيد بمقدار 1554 منزلاً عن اليوم السابق، بالإضافة إلى 95 جسراً منخفض الارتفاع و77 طريقاً خاصاً بالسيارات.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، عن إجلاء نحو 14 ألف شخص بشكل وقائي، من بينهم ألفا طفل، على خلفية الفيضانات في مقاطعة كورغان.

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وفي وقت سابق، أشارت نائبة رئيس قسم الهيدرولوجيا بكلية الجغرافيا في جامعة موسكو الحكومية ناتاليا فرولوفا إلى أن الفيضانات التي تشهدها مقاطعة أورينبورغ جنوب روسيا، كانت الأعنف من نوعها في 80 عاما.

وقالت إن بين أسباب هذا الفيضان درجات الحرارة المرتفعة المفاجئة التي سجلت في المنطقة أواخر مارس الماضي ومطلع أبريل الجاري.

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