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فيديو مخيف لشاب يقفز من علو شاهق.. يخطئ بتقديره ويرتطم بالصخور

يبدو أن البعض قاموا بنفس القفزة قبله وكانوا لا يزالون في الماء عندما تعرض الضحية للحادث

العربية.نت
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سجل مقطع فيديو لحظات مرعبة لشاب يحاول القفز إلى مياه البحر ويخطئ بتقديراته ويصطدم بالصخور، بينما يراقبه رفاقه من السياح البريطانيين في حالة من الذهول.

وتم إخراج الرجل البالغ من العمر 40 عامًا بعيدًا عن كهف بحري يُدعى Charco El Tancon في بويرتو سانتياغو بعد ظهر يوم الاثنين، بعد أن أصيب "بجروح خطيرة" في ساقيه.

من 5
(5 صور)

وأظهرت لقطات لأصدقاء الشاب، يقومون بالعد التنازلي من الرقم خمسة قبل أن يطلق نفسه في الهواء.

لكن الرجل قفز بعيدًا جدًا، وتجاوز البحر واصطدم بقدميه بالصخور المحيطة بحوض السباحة الذي يقع على عمق عشرات الأقدام.

ويمكن سماع رد فعل الشهود في حالة من الصدمة والرعب عندما اصطدم القافز بالصخور قبل أن يرتد إلى الماء مع وجود علامات واضحة على إصابته، بما في ذلك كسر ساق واحدة على الأقل.

ويبدو أن البعض قد قاموا بنفس القفزة قبله وكانوا لا يزالون في الماء عندما تعرض الضحية للحادث.

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