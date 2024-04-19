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Britain’s Prince Harry, Duke of Sussex and his wife Meghan, Duchess of Sussex, attend the sitting volleyball finals at the 2023 Invictus Games, an international multi-sport event for injured soldiers, in Duesseldorf, Germany September 15, 2023. (Reuters)
الأمير هاري وزوجته ميغان (أرشيفية)
بريطانيا

الأمير هاري يبلغ بريطانيا رسميا أنه بات مقيما بالولايات المتحدة

بعد 4 سنوات من انتقال الأمير البريطاني وزوجته الأميركية ميغان إلى فيلا على شاطئ جنوب كاليفورنيا، قدمت شركة السياحة التي يديرها وثائق لإبلاغ السلطات البريطانية هذا الأسبوع بأنه انتقل إلى الولايات المتحدة

العربية.نت
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أكد الأمير هاري، نجل ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، والخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، أمس الخميس، أنه أصبح رسمياً مقيماً حالياً في الولايات المتحدة.

بعد 4 سنوات من انتقال الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان إلى فيلا على شاطئ جنوب كاليفورنيا، قدمت شركة السياحة التي يديرها وثائق لإبلاغ السلطات البريطانية هذا الأسبوع بأنه انتقل إلى الولايات المتحدة، وأنه الآن "مقيم بصورة اعتيادية" هناك.

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ويؤكد الإشعار الرسمي الانفصال المتزايد للأمير عن بريطانيا، بعد أن تخلى هو وزوجته عن المهام الملكية لمتابعة صفقات إعلامية مربحة في الولايات المتحدة.

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