الأمير هاري يبلغ بريطانيا رسميا أنه بات مقيما بالولايات المتحدة

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أكد الأمير هاري، نجل ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، والخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، أمس الخميس، أنه أصبح رسمياً مقيماً حالياً في الولايات المتحدة.

بعد 4 سنوات من انتقال الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان إلى فيلا على شاطئ جنوب كاليفورنيا، قدمت شركة السياحة التي يديرها وثائق لإبلاغ السلطات البريطانية هذا الأسبوع بأنه انتقل إلى الولايات المتحدة، وأنه الآن "مقيم بصورة اعتيادية" هناك.

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ويؤكد الإشعار الرسمي الانفصال المتزايد للأمير عن بريطانيا، بعد أن تخلى هو وزوجته عن المهام الملكية لمتابعة صفقات إعلامية مربحة في الولايات المتحدة.