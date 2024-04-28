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الأميرة رجوة
من حفل زفاف الأميرة رجوة الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني

في عيد ميلادها.. تفاعل واسع مع أحدث إطلالة للأميرة رجوة الحسين

وفي الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اختارت قرينة ولي العهد الأردني إطلالة راقية من باكو رابان

العربية.نت
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تحتفل الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بعيد ميلادها الـ 30، الذي يصادف الأحد 28 أبريل.

ونشر الديوان الملكي الأردني أول صورة رسمية للأميرة رجوة الحسين، بهذه المناسبة، والتي حظيت بتفاعل جماهيري كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اختارت قرينة ولي العهد الأردني إطلالة راقية من باكو رابان.

رجوة الحسين
رجوة الحسين

وضجت منصة "إكس" (تويتر سابقا) بمئات التغريدات التي تهنئ الأميرة رجوة وتتمنى لها الصحة والسعادة، وأن يكون عامها أفضل تزامنا مع انتظارها وولي العهد الأردني مولودهما الأول.

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(2 صور)

وبهذه المناسبة، نشر الأمير الحسين صورة للأميرة رجوة عبر صفحته بمنصة "إنستغرام"، معلقا: "أسأل المولى عز وجل أن يديم المودة بيننا.. كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير".

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان رسمي يوم 10 أبريل، عن انتظار الأمير الحسين والأميرة رجوة مولودهما الأول، وتمنى الديوان أطيب التمنيات للزوجين الذي عقد قرانهما في يونيو الماضي وسط حضور دبلوماسي وشعبي أردني كبير.

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