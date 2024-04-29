اعتقال أعضاء في فرقة موسيقية روسية واتهامهم بـ"الدعاية لرموز نازية"
جريمة يعاقب عليها في أغلب الأحيان بغرامة أو بفترة قصيرة من الاحتجاز الإداري
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
اعتقلت الشرطة أعضاء في فرقة روسية معروفة تعزف موسيقى الميتال تدعى "كوروزيا ميتالا"، مساء السبت، خلال حفل في نيجني نوفغورود (شرقي موسكو)، ووجهت إليهم تهمة "الدعاية لرموز نازية"، على ما أعلنت السلطات.
وقالت الشرطة الإقليمية في بيان إن "شرطيين مدعومين من الحرس الوطني اعتقلوا ثلاثة أعضاء من فرقة موسيقية في أحد النوادي في نيجني نوفغورود".
ويواجه أعضاء المجموعة الثلاثة، البالغة أعمارهم 57 و19 و42 عاما، تهمة "الدعاية أو العرض العلني لأدوات أو رموز نازية"، وهي جريمة يعاقب عليها في أغلب الأحيان بغرامة أو بفترة قصيرة من الاحتجاز الإداري.
وقالت الشرطة إنها صادرت قمصانا وكتبا "تحمل رموزا محظورة".
وقالت مديرة المجموعة ماريا رونوفا لوكالة الأنباء الحكومية تاس، إن الرموز المعنية هي "رموز سلافية قديمة".
وتظهر لقطات للحفل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تقتحم المكان أثناء الحفل وتجبر الجمهور على الاستلقاء أرضا، وأحيانا باستخدام العنف.
يتعرض الوسط الثقافي في روسيا لضغوط متزايدة من السلطات، بعد أكثر من عامين على اندلاع النزاع في أوكرانيا، ويترافق ذلك مع حملة قمع شاملة ضد الأصوات المعارضة.
-
طبيبة روسية تكشف.. عدم تناول الوجبة الصباحية يزيد خطر الإصابة بجلطة دماغيةيزيد تناول وجبة العشاء بعد الساعة الثامنة مساء من خطر الإصابة بالنوبة القلبية صحة
-
الري المصرية: حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها وغرامات للمخالفينمن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى حد الفقر المائي المطلق أو الشديد وهو ما يسمى ... مصر
-
"هبة الإرث".. قصة تطبيق جني الثروات الذي قلب مواقع التواصل بالمغرب؟التطبيق عرف انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل، من خلال حسابات وهمية، وتدوينات تدعي ... المغرب