"خدمت بالجيش".. ملكة جمال إسرائيل تثير غضباً بلافتة وسط نيويورك

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أثارت ملكة جمال إسرائيل حالة من الجدل، أثناء تجولها في شوارع مدينة نيويورك الأميركية، وهي تحمل لافتة مكتوبا عليها: "أنا أخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي، يمكن أن تطرح عليَّ أي سؤال تريده؟"، إلا أن ردود الفعل القاسية دفعتها للبكاء.

Miss Israel and IDF soldier @noacochva took questions on the war in Gaza. Here’s what happened. pic.twitter.com/M6SPTS4bjy — FactsForPeace (@Facts_For_Peace) May 7, 2024

ونشرت الفتاة التي تدعى نوا كوشفا مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وهي تتجول في شوارع نيويوك، مبينة أنها واجهت انتقادات لاذعة وكراهية إذ وصفها بعض المارة بـ"مجرمة الحرب"، كما أن امرأة أميركية غاضبة رفعت عليها السكين وقالت لها "أيتها الصهيونية الصغيرة".

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كما تعمدت الشابة بالتجول وسط مؤيدين للفلسطينيين ويحملون الأعلام الفلسطينية، وسألها أحدهم "كيف تستطيعين النوم ليلاً"، لترد قائلة "انام جيداً لأنني أعلم أنني إلى الجانب الصحيح".

كذلك، تحدثت إلى جندي أميركي وقالت له أنه أحسن شيء حصل لها هو خدمتها بالجيش الإسرائيلي، معبرة عن فخرها بخدمه هدف وصفته بالسامي.

فيما عبر آخرون عن دعمهم ومحبتهم لها ولبلادها التي تشن حرباً على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وفي المقطع المصور ظهرت نوا وهي تبكي منهارة معبرة عن استيائها من "الكراهية التي واجهتها"، مؤكدة أنها كانت تحاول فقط إجراء "حوارات سلمية".

تأتي هذه المواجهة فيما تتواصل الاحتجاجات المتنامية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة في عدد من الجامعات الأميركية.

وانطلق الحراك الطلابي من الجامعات الأميركية الشهر الماضي وانتشرت في كل أنحاء العالم احتجاجاً على الحرب التي تقودها إسرائيل في قطاع غزة، ردا على هجوم لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة شهدت جامعات في كل من لندن وباريس ولوزان وبرلين ومونتريال والمكسيك ودبلن وسيدني تحركات طلابية تعرّضت لتدخل الشرطة في بعض الأحيان.