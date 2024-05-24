حفل جديد للعريس أمباني وعروسه.. رحلة بحرية 3 أيام بدون اتصالات

3 دقائق للقراءة

فيما يترقب العالم المرحلة الثانية من احتفالات زفاف نجل أغنى رجل في الهند موكيش أمباني، تم الإعلان عن رحلة بحرية فاخرة للعروسان أنانت أمباني وراديكا ميرشانت من إيطاليا إلى جنوب فرنسا، بحضور عدد من الأسماء الكبيرة والشخصيات.

وستكون الخصوصية ذات أهمية كبيرة على متن الرحلة البحرية التي تحمل عنوان "الرحلة البحرية المستقبلية"، مع تطبيق سياسة صارمة لعدم الاتصال بالهاتف من أجل حماية اللحظات الحميمة التي يتقاسمها الزوجان مع ضيوفهما.

كما تستمر هذه الفعالية البحرية لمدة ثلاثة أيام تبدأ يوم 29 مايو وتختتم في سويسرا يوم 1 يونيو، وقيل أن أفراد عائلة أمباني سيتواجدون في لندن لتجهيزات تلك الرحلة، حيث بدأت التحضيرات في 19 مايو وستستمر حتى 23 مايو.

وتمت دعوة 800 ضيف من كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم، بينهم شاروخان وعائلته، بالإضافة إلى رانبير كابور وعلياء بهات وسلمان خان، بحسب ما ذكره موقع IndiaToday.

كذلك، ينضم إلى قائمة الضيوف المليئة بالنجوم الثنائي بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس، بالإضافة إلى رانفير سينغ وديبيكا بادكون وكيارا أدفاني وسيدهارث مالهوترا، إلى جانب آخرين مثل سونام كابور وأناند أهوجا.

كما سيكون هناك 600 شخص من موظفي الضيافة، مما يضمن احتفالا فخما لا ينسى للثنائي.

حفل شغل العالم

يذكر أن حفل ما قبل الزفاف للثنائي أنانت أمباني وراديكا ميرشانت كان شغل العالم وذلك بحضور العديد من المشاهير والنجوم وعدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مارك زوكربيرغ وزوجته وبيل غيتس وصديقته وإيفانكا ترامب وزوجها.

وأقيم الحفل على مدار 3 أيام في مسقط رأس العائلة، في مدينة جامناجار، التي يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف شخص وتقع في جزء شبه صحراوي من ولاية جوجارات، حيث توجد أيضاً مصفاة النفط الرئيسية للشركة.

يشار إلى أنه من المقرر في يوليو أن يتزوج أمباني الأصغر (28 عاماً) عروسه وصديقته منذ فترة طويلة راديكا ميرشانت (29 عاماً)، وهي ابنة فيرين ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة "إنكور" للرعاية الصحية (Encore Healthcare)، ورائدة الأعمال شيلا ميرشانت.

من هو موكيش أمباني؟

موكيش أمباني 66 عاماً، هو حالياً عاشر أغنى رجل في العالم بثروة صافية تبلغ 115 مليار دولار، وفقاً لمجلة "فوربس"، وهو أيضاً أغنى شخص في آسيا.

وأصبح أمباني الشخص الحادي عشر في العالم الذي تبلغ ثروته 12 رقماً أو أكثر في عام 2021، بعد زيادة ثروته بمقدار 23.8 مليار دولار في ذلك العام.

وهو رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس إندستريز" (Reliance Industries)، التي ورثها عن والده في عام 2005، ووسع أنشطته التجارية في مجال الطاقة لتشمل البيع بالتجزئة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، التي ربحت 27 مليار دولار عام 2020.