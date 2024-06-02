مدته 3 أيام.. شاهد بطاقة الدعوة لحفل زفاف نجل أغنى رجل بالهند

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يستعد أنانت أمباني نجل أغنى رجل في الهند موكيش أمباني، وعروسه راديكا ميرشانت لموعد الزفاف الكبير الذي تم تحديده في شهر يوليو 2024.

ووفقا لبطاقة الزفاف التي شاركتها وكالة الأنباء الهندية ANI عبر منصة "إكس"، فإن أنانت سيتزوج من راديكا في مومباي في 12 يوليو بمركز المؤتمرات العالمي جيو في مومباي.

كما كشفت البطاقة عن تفاصيل الحفل الذي سيستمر لـ 3 أيام، فيما سيتم إرسال بطاقة دعوة رسمية إلى الضيوف قريبا.

Anant Ambani and Radhika’s Wedding to be held in Mumbai on 12th July at the Jio World Convention Centre in BKC. Wedding to be performed in accordance with the traditional Hindu Vedic way.



The main wedding ceremonies will start on Friday, 12th July with the auspicious Shubh… pic.twitter.com/YKnaAIAs7o — ANI (@ANI) May 30, 2024

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف الرئيسي في 12 يوليو، وحددت قواعد اللباس للحدث أن تكون هندية تقليدية للضيوف الحاضرين.

أما في اليوم التالي 13 يوليو، سيحضر الضيوف حفلا لـ "البركات الإلهية" وقواعد اللباس فيه هي الثياب الهندية الرسمية.

فيما سيكون حفل الزفاف في 14 يوليو، وقواعد اللباس ستكون مجموعات هندية أنيقة.

في حين لم يتم الكشف عن قائمة الضيوف بعد، إلا أن احتفالات ما قبل الزفاف في جامناجار كان بها ما يقرب من 1000 مدعو، بما في أسماء مشاهير عالميين منهم شاروخان، وأميتاب باتشان، وبيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، وإيفانكا ترامب وغيرهم.

رحلة بحرية فارهة

وكان قد تم الإعلان عن جولة احتفالات لمرحلة من قبل الزفاف وكانت عبارة عن رحلة بحرية فارهة لأنانت وعروسه بدأت في 29 مايو وانتهت في 1 يونيو، وضمت 800 ضيف، بينهم مشاهير عالميون انطلقت من إيطاليا لجنوب فرنسا.

وكانت الخصوصية ذات أهمية كبيرة على متن الرحلة البحرية التي تحمل عنوان "الرحلة البحرية المستقبلية"، مع تطبيق سياسة صارمة لعدم الاتصال بالهاتف من أجل حماية اللحظات الحميمة التي يتقاسمها الزوجان مع ضيوفهما.

حفل شغل العالم

يذكر أن حفل ما قبل الزفاف للثنائي أنانت أمباني وراديكا ميرشانت كان شغل العالم في مارس الماضي، وذلك بحضور العديد من المشاهير والنجوم وعدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مارك زوكربيرغ وزوجته وبيل غيتس وصديقته وإيفانكا ترامب وزوجها.

وأقيم الحفل على مدار 3 أيام في مسقط رأس العائلة، في مدينة جامناجار، التي يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف شخص وتقع في جزء شبه صحراوي من ولاية جوجارات، حيث توجد أيضاً مصفاة النفط الرئيسية للشركة.

يشار إلى أن أمباني الأصغر (28 عاماً) تزوج عروسه وصديقته منذ فترة طويلة راديكا ميرشانت (29 عاماً)، وهي ابنة فيرين ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة "إنكور" للرعاية الصحية (Encore Healthcare)، ورائدة الأعمال شيلا ميرشانت.

من هو موكيش أمباني؟

موكيش أمباني 66 عاماً، هو حالياً عاشر أغنى رجل في العالم بثروة صافية تبلغ 115 مليار دولار، وفقاً لمجلة "فوربس"، وهو أيضاً أغنى شخص في آسيا.

وأصبح أمباني الشخص الحادي عشر في العالم الذي تبلغ ثروته 12 رقماً أو أكثر في عام 2021، بعد زيادة ثروته بمقدار 23.8 مليار دولار في ذلك العام.

وهو رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس إندستريز" (Reliance Industries)، التي ورثها عن والده في عام 2005، ووسع أنشطته التجارية في مجال الطاقة لتشمل البيع بالتجزئة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، التي ربحت 27 مليار دولار عام 2020.