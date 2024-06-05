بأول مناظرة بينهما.. تفوق ضئيل لسوناك على ستارمر لكن "لا ضربة قاضية"

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ركز رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، في المناظرة التفزيونية بينهما مساء أمس الثلاثاء على الضرائب وتكاليف المعيشة والنظام الصحي المتداعي في البلاد، حيث حاول سوناك حث الناخبين على دعم استقرار حكومة المحافظين المستمرة، فيما حاول ستارمر تعزيز مكانته كمرشح مفضل، عبر القول إن بريطانيا في حاجة ماسة إلى التغيير.

واعترف كلاهما بمشكلات عدة تواجهها البلاد، أهمها الخدمات العامة المتدهورة ونظام الهجرة المعطل، لكن لم يقل أي منهما من أين سيأتي بالمال لإصلاح أي مشكلة ورد ذكرها بالمناظرة التي تابعتها "العربية.نت" مباشرة، منذ بدأت في التاسعة مساء أمس الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، وانتهت بعد 70 دقيقة بلا غالب ولا مغلوب تقريبا.

سوناك، البالغ 44 عاما، شدد على إدارته للاقتصاد الذي شهد انخفاض التضخم إلى ما يزيد قليلا عن 2% من ذروة ارتفاعية بلغت 11% في أواخر 2022 وقال إنه يجب أن يظل متمسكا به لأن "خطته الواضحة" للاقتصاد كانت ناجحة. وقال ستارمر إن الانتخابات المقررة في 4 يوليو المقبل، هي خيار "بين مزيد من الفوضى والانقسام" مع المحافظين و"طي الصفحة وإعادة البناء" مع حزب العمال.

وأثناء حديثهما أمام جمهور مباشر في استوديو شبكة ITV التلفزيونية في Salford بشمال غربي إنجلترا، بدا كل من ستارمر وسوناك على شيء من التوتر، اضطر معه كلاهما إلى التمسك بموضوعات مألوفة، إلى أن خرق سوناك رتابة المناظرة بقوله إن حزب العمال سيرفع الضرائب لأن ذلك "موجود في حمضه النووي"، وفق تعبيره.

قال أيضا إنه سيمنع الراغبين بدخول المملكة المتحدة تسللا، من القيام برحلات خطيرة إليها في قوارب صغيرة عن طريق إرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى دولة رواندا، واقترح أنه سيكون على استعداد لإخراج البلاد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما لو منعت المحكمة عمليات الترحيل إلى البلد الإفريقي.

Here's what you might have missed. pic.twitter.com/ZGl8ZEiYX7 — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 4, 2024

أما ستارمر، فتحدث عن سجل حزب المحافظين خلال 14 عاما من الحكم، خصوصا الأعوام القليلة الماضية، والتي شهدت الإطاحة برئيس الوزراء، بوريس جونسون، وسط فضائح مالية وأخلاقية، ثم هزت خليفته ليز تروس، التي انتخبها أعضاء الحزب، الاقتصاد بخطط غير مكلفة لخفض الضرائب واستقالت بعد 49 يوما، تلاها سوناك من دون القيام في أكتوبر 2022 بإجراء انتخابات وطنية.

وقال ستارمر: "فقدت هذه الحكومة السيطرة، وقبلها حطمت ليز تروس الاقتصاد (..) لا يمكننا أن نتحمل خمس سنوات أخرى" ثم أدلى بملاحظة شخصية عبر التنقيب في ثروة سوناك، قائلا إن والده كان عاملا بمصنع، وزعم أن سوناك لم يفهم المخاوف المالية التي تواجه الطبقة العاملة.

The choice at this election is clear.



More chaos with the Conservatives or the chance to rebuild Britain with a changed Labour Party.#ITVDebate pic.twitter.com/LGt1boh5uy — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 4, 2024

وقال كلا المتنافسين إنهما سيحافظان على علاقات بريطانيا الوثيقة مع الولايات المتحدة إذا فاز دونالد ترامب في نوفمبر المقبل. وقال ستارمر إن "العلاقة الخاصة تتجاوز من يشغل منصبي رئيس الوزراء والرئيس". أما سوناك، فأشار إلى أن "إقامة علاقة قوية مع أقرب شريك وحليف لنا في الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة الجميع في بلدنا"، وفق تعبيره.

وظهر سوناك في المناظرة ساعيا إلى تصوير ستارمر كسياسي غير موثوق به، وردد مرارا أن سياسات حزب العمال ستؤدي إلى زيادة ضريبية بقيمة 2000 إسترليني للعائلة سنويا، وقال: "عملك، سيارتك، معاشك التقاعدي، حزب العمال سيفرض عليه ضرائب" فرد ستارمر وقال إن المحافظين "وضعوا سياسات حزبية زائفة على الخزانة" لإنتاج شخصية خيالية.

وفي كلامه الختامي، قال ستارمر: "أنا لا أقدم لك الحيل أو الوعود غير الممولة التي يقدمها ريشي سوناك (..) أنا لا أدعي أن هناك عصا سحرية ستصلح كل شيء بين عشية وضحاها. وبدلا من ذلك، أقدم خطة عملية منطقية لتغيير بريطانيا.. تخيل كيف ستشعر إذا استيقظت في 5 يوليو المقبل لتجد 5 سنوات أخرى من حكم المحافظين. خمس سنوات أخرى من التراجع والانقسام، وتخيل أن تقلب الصفحة مع حكومة عمالية تشمر عن سواعدها، وتستمر في المهمة التي تعيد البلاد إلى خدمتك".

وكان كلام سوناك الأخير في المنظرة للناخبين: "إذا كنتم تعتقدون أن حزب العمال سيفوز، فابدأوا بالادخار"، ثم دافع عن سجله في مجال المناخ. ونفى أن يكون قد خالف وعوده بشأن البيئة، وقال: "لا، سنلتزم بالأهداف التي وضعناها ولكننا سنفعل ذلك بطريقة توفر لك كل الأموال. لن أفرض عليك تكاليف بآلاف الجنيهات الإسترلينية لتدمير ادخارك بشكل تعسفي، أو تغيير سيارتك، أو تحويل منزلك".

وأفضل من لخص نتيجة المناظرة، بحسب ما يمكن استنتاجه من تغطيات وسائل الإعلام المحلية، هو روب فورد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مانشستر، بقوله في حسابه بموقع "X" التواصلي إن عدم حصول أي من الجانبين على ضربة قاضية يعد نتيجة جيدة لسوناك لأنه متأخر في استطلاعات الرأي.

وأظهر استطلاع سريع بعد المناظرة أن الفوارق كانت ضئيلة، حيث استطاع سوناك تحقيق الفوز على ستامر، بنسبة 51% للأول، مقابل 49% للثاني.