الأخضر يحقق أمنية طفل باكستاني.. فيديو للقائه بالدوسري

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حقق المنتخب السعودي وقائده سالم الدوسري أمنية طفل باكستاني، أمس الأربعاء، خلال زيارة الأخضر إلى العاصمة الباكستانية، إسلام آباد.

أتى ذلك بعدما قال الطفل شيس ساجي لوسائل إعلام باكستانية قبل أيام إنه لا يكاد يصدق أن "بطله سالم الدوسري قادم إلى باكستان"، مؤكدا أن أمنيته هي أن يلتقي به.

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لتقوم إدارة المنتخب السعودي بترتيب وصول ساجي إلى مقر إقامة الأخضر في إسلام آباد ولقاء النجم سالم الدوسري، الذي التقط صورا تذكارية مع الطفل، وقدم له قميص الأخضر الذي يحمل رقمه وتوقيعه.

لأول مرة

يشار إلى أن المنتخب السعودي يلعب اليوم الخميس في ضيافة نظيره الباكستاني باستاد "جناح" لأول مرة في تاريخه، وذلك بحثاً عن حسم التأهل للمرحلة التالية من التصفيات المؤهلة إلى كأسي العالم (2026) وآسيا (2027).

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الأردن، الذي يحتل المركز الثاني) مع بقاء جولتين على نهاية التصفيات.