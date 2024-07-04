ابتلعها بالكامل.. العثور على جثة امرأة في بطن ثعبان

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عثر على جثة امرأة في جوف ثعبان ابتلعها بالكامل، حسبما أعلنت الشرطة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط إندونيسيا، أمس الأربعاء.
وقالت الشرطة إن المرأة (36 عاما) فقدت بعد أن غادرت منزلها صباح الثلاثاء لشراء دواء لطفلتها المريضة، وانتاب القلق أقاربها فذهبوا للبحث عنها.
وعثر زوجها على حذائها وقطع من ملابسها على الأرض، على بعد حوالي 500 متر من منزلهما في قرية سيتيبا.
على قيد الحياة
من جانبه، قال قائد الشرطة المحلية إيدول: "بعد فترة وجيزة، وجد الزوج ثعبانا على بعد حوالي 10 أمتار من الطريق. وكان الثعبان لا يزال على قيد الحياة".
كما أوضح إيانغ، وهو مسؤول في القرية، أن الزوج شعر بالارتياب بعد أن لاحظ بطن الثعبان "منتفخا للغاية"، ثم دعا قرويين لمساعدته في فتح جوف الحيوان حيث عثروا على جثة زوجته.
ومثل هذه الحوادث نادرة للغاية، لكن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم في إندونيسيا في السنوات الأخيرة بعد أن ابتلعتهم ثعابين.
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