أميركي أصابه صاروخ من حزب الله حالته خطيرة في مستشفى إسرائيلي

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صاروخ مضاد للدبابات، أطلقه حزب الله أمس الأحد على مبنى في قرية "زرعيت" القريبة في الشمال الإسرائيلي من قرية "النبي روبين" الفلسطينية، أصاب أميركيين، أحدهما بجروح خطيرة والثاني طفيفة.

سريعاً تم نقلهما إلى "مركز الجليل الطبي" في مدينة نهاريا، حيث وضع الأطباء صاحب الحالة الخطرة في غيبوبة اصطناعية، مع جهاز تنفس اصطناعي، وفقا لما طالعت "العربية.نت" خبره القصير في موقع Ynet التابع باللغة الإنجليزية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وفيه أيضا أن عمره 31 سنة. أما طفيف الإصابة، فعمره 42 عاما.

والجريج بحالة خطيرة، هو موظف بشركة مدنية أميركية "باعت أو تبرعت بطائرات من دون طيار لجنود الاحتياط على الحدود اللبنانية" وجاء مع مواطنه الأميركي، من دون إذن على ما يبدو، لإرشاد الجنود حول الطائرات وتركيب بعض الأنظمة، لذلك بدأ الجيش الإسرائيلي يحقق بتواجدهما في المنطقة وقت الهجوم الذي تسبب بجرح جندي إسرائيلي عمره 25 عاما، كما بجرح مزارع يكبره بثلاث سنوات، إضافة لإشعال حرائق في حقول وغابات المنطقة.

وكان حزب الله أطلق وابلاً من الصواريخ المتنوعة منذ الخميس الماضي، منها 20 استهدف بها قواعد الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الشمالية، كرد أمس الأحد على اغتيال هيثم العطار، العضو البارز في وحدة الدفاع الجوي بالحزب، والذي قُتل في غارة شنتها عليه مسيّرة وهو بسيارته في منطقة مدينة بعلبك، بالشرق اللبناني.