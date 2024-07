هل تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بصعود كامالا هاريس؟

دقيقتان للقراءة

كالعادة، ومثلما حدث بأحداث عديدة حول العالم، تظهر الإشارة إلى مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "عائلة سيمبسون" The Simpsons، وهذه المرة تمت الإشارة إلى نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.

ومنذ ليل أمس الأحد، حين أعلن الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي، ودعمه لنائبته كمرشحة للحزب الديمقراطي، واسم كامالا هاريس تحت الأضواء.

وتزامنا، شارك عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من مسلسل "عائلة سيمبسون"، قالوا إنها تنبأت بترشح كامالا هاريس للرئاسة الأميركية، وذلك في حلقة جديدة من سلسلة التوقعات المثيرة للجدل التي أطلقها المسلسل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا إندبندنت" The Independent البريطانية، فإن هذه اللقطات تعود إلى حلقة الموسم 11، التي تحمل عنوان "بارت إلى المستقبل" Bart to the Future، والتي ظهرت فيها شخصية ليزا سيمبسون بعد توليها منصب رئاسة الولايات المتحدة، وكانت ترتدي ملابس شبيهة جداً لإحدى ملابس هاريس، التي كانت قد ارتدتها خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن في عام 2021، حيث ارتدت في الاثنتين أقراطاً من اللؤلؤ وقلادة من اللؤلؤ وسترة بنفسجية.

وقد عُرضت هذه الحلقة في عام 2000.

ورداً على ذلك، شارك آل جان، كاتب مسلسل "عائلة سيمبسون"، صورة هاريس بجوار صورة شخصية ليزا سيمبسون على منصة "إكس"، وعلق عليها قائلاً: "تنبؤات مسلسل عائلة سيمبسون التي أفخر بأن أكون جزءاً منها".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتوقع فيها مسلسل "عائلة سيمبسون" وقوع أحداث سياسية مهمة، حيث سبق أن توقع فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2017، وتنبأ بأعمال الشغب في الكابيتول.

وكان انسحاب بايدن أحدث صدمة في سباق للترشح للرئاسة شهد على مدى الأيام العشرة الماضية محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب على يد مسلح خلال تجمع انتخابي لحملته.

وأجرى مسؤولو حملة بايدن-هاريس وحلفاؤها مئات الاتصالات لدعوة المشاركين في مؤتمر الحزب الديمقراطي الشهر المقبل إلى دعم ترشيحها لخوض انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت هاريس في بيان: "هدفي هو نيل هذا الترشيح والفوز به.. سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي وتوحيد أمتنا وهزيمة دونالد ترامب".