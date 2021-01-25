أعلنت شركة "موديرنا" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، الاثنين، أن اللقاح الذي تقوم بإنتاجه فعّال ضد السلالة المتحورة من فيروس كورونا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأعلنت الشركة في بيان أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس.

وأكدت في نهاية تجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى "النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه". وأوضحت "موديرنا" أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحوّرة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,129,368 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الاثنين.

وأصيب رسمياً أكثر من 99,144,230 شخصا في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 60,174,900 شخص.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، والتي طورت لقاحات ضد وباء كوفيد-19، حذر منذ نحو أسبوعين، من أن فيروس كورونا الذي تسبب في توقف اقتصادات العالم وغرق المستشفيات سيظل موجوداً "إلى الأبد".

وقال مسؤولو الصحة العامة وخبراء الأمراض المعدية، إن هناك احتمالاً كبيراً بأن يصبح كوفيد-19 مرضاً مستوطناً، مما يعني أنه سيصبح موجوداً في المجتمعات في جميع الأوقات، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون عند مستويات أقل مما هو عليه الآن.

ويبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، يوافق على أن كوفيد-19 سيصبح مستوطناً، قائلاً "SARS-CoV-2 لن يختفي". وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال خلال حلقة نقاش في مؤتمر جي بي مورغان للرعاية الصحية: "أعتقد أننا سنعيش مع هذا الفيروس، إلى الأبد".

وأضاف: "سيتعين على مسؤولي الصحة مراقبة الأنواع الجديدة من الفيروس باستمرار، حتى يتمكن العلماء من إنتاج لقاحات لمكافحتها".