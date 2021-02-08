علقت جنوب إفريقيا خططها لتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح أسترازينيكا بعد أن أشارت تجربة سريرية محدودة إلى أنه غير فعال في منع الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة من سلاسة فيروس كورونا المنتشرة في البلاد.

وتلقت جنوب إفريقيا أول مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الأسبوع الماضي، وكان من المتوقع أن تبدأ في إعطاء الجرعة الأولى للعاملين في مجال الرعاية الصحية في منتصف فبراير.

وتشير النتائج المبكرة المخيبة للآمال إلى أن اللقاح قد لا يكون مفيدا.

وأشارت نتائج التجربة، التي لم تتم مراجعتها حتى الآن، إلى أن لقاح أسترازينيكا يوفر الحد الأدنى من الحماية ضد أعراض كورونا "الخفيفة والمتوسطة" بين الشباب المعرضين للسلالة الجديدة من الفيروس في جنوب إفريقيا.

وذكرت جامعتا أكسفورد ويتواترسراند في جوهانسبرغ في بيان أنه لا يمكن تقييم الحماية من الأعراض الأكثر خطورة للمرض في التجربة لأن المشاركين كانوا معرضين لخطر منخفض.

قال وزير الصحة زويلي مخيزي مساء الأحد إن نسب العدوى في السلالة الجديدة أكبر، حيث تمثل حاليا أكثر من 90 بالمائة من حالات كورونا.

هذا ويتوقع مطورو لقاح أسترازينيكا التوصل إلى جرعة معدّلة للتعامل مع سلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا بحلول الخريف، وفقاً لكبيرة الباحثين في الشركة.