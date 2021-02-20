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جرعة واحدة أم اثنتان من اللقاح؟ فاوتشي يوضح

أنتوني فاوتشي
فيروس كورونا

جرعة واحدة أم اثنتان من اللقاح؟ فاوتشي يوضح

كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا اعترف بأن جرعة واحدة قد تقدم حماية من كوفيد-19 موضحاً أنه دون جرعة ثانية بعدها بفترة محددة، قد تضيع تلك الحماية

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العربية.نت، وكالات

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يعارض كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، بعض العلماء الذين يحثون أكبر عدد ممكن من الأميركيين على الحصول على جرعة واحدة فقط من لقاح فيروس كورونا، حتى إذا تسبب ذلك في نقص الإمداد، بما يؤخر الحصول على الجرعات الثانية.

ويعتبر المدافعون عن النظرية أن انتشار سلالات أكثر شراسة من الفيروس يجعل من الضروري حصول أكبر عدد ممكن من الناس على بعض الحماية فوراً على الأقل.

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حماية مؤقتة فقط

لكن فاوتشي يرى أن مثل هذا التوجه قد يؤتي بنتائج عكسية، ويقدم للناس حماية مؤقتة فقط، وربما حتى يؤدي إلى ظهور سلالات أكثر مقاومة من كورونا.

وقال في مؤتمر بشأن كورونا في البيت الأبيض، الجمعة، إن "هذا قد يحدث نظرياً بسبب الضغط المناعي على الفيروس. قد تنشط عن غير قصد المزيد من السلالات".

(تعبيرية)
(تعبيرية)

كما أضاف فاوتشي أنه "بالنظر إلى المعلومات التي لدينا الآن، سنلتزم بالدليل العلمي بأن لقاحي فايزر- بيونتيك ومودرنا يجب أن يقدما على جرعتين، بعد الموافقة على نشرهما في الولايات المتحدة".

إلى ذلك اعترف بأن جرعة واحدة قد تقدم حماية من كوفيد-19، موضحاً أنه دون جرعة ثانية بعدها بفترة محددة، قد تضيع تلك الحماية، لافتاً إلى أنه: "لا نعرف معدل استجابته".

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