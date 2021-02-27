عن خطورة تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر.. ماذا قالت الصحة العالمية؟

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن خطر انتشار سلالة "إتش5 إن8" (H5N8) من انفلونزا الطيور بين البشر يبدو منخفضا، بعد أن جرى اكتشافها لأول مرة على مستوى العالم لدى عاملين في مزرعة روسية.

وقالت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة "روسبوتريباندزور" للرقابة على صحة المستهلك إن روسيا رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا إيه "إتش5 إن8" انتقل فيها الفيروس من الطيور إلى البشر وقامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر.

وذكر بيان عن منظمة الصحة العالمية أنه جرى رصد إصابة 7 أشخاص في روسيا بالفيروس، لكن أيا منهم لم تظهر عليه أعراض في أعقاب تفشٍّ للفيروس في مزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.

وأضافت أن نفوق أكثر من 100 ألف من بين الطيور في المزرعة والتي يبلغ عددها 900 ألف دجاجة في ديسمبر كان السبب وراء بدء التحقيق.

وكانت "العربية.نت" قد توجهت بأسئلة بهذا الخصوص لمنظمة الصحة العالمية، أجابت عنها الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالقول إن فيروسات إنفلونزا الطيور تنتقل بشكل طبيعي بين الطيور المائية البرية في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن تصاب الطيور المائية البرية بفيروس أنفلونزا الطيور في أمعائها وجهازها التنفسي، ولكنها لا تمرض في العادة. ومع ذلك، قد تصاب الطيور الداجنة أو المنزلية (الدجاج والديك الرومي وما إلى ذلك) بفيروس أنفلونزا الطيور من خلال الاتصال المباشر مع الطيور المائية المصابة أو غيرها من الطيور الداجنة المصابة، أو من خلال ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروسات.

كما أن فيروسات إنفلونزا الطيور معدية جدًا بين الطيور ويمكن لبعض هذه الفيروسات أن تسبب مرض أو وفاة بعض أنواع الطيور الداجنة، بما في ذلك الدجاج والبط والديك الرومي.

وعن إمكانية اندماج فيروس كورونا مع فيروس انفلونزا الطيور، أشارت الحجة إلى أن فيروسات كورونا عائلة فيروسية مختلفة عن العائلة الفيروسية المسببة للإنفلونزا، ولا يمكن أن يحدث اندماج بينهما. ولم يسبق رصد حالات اندماج بين فيروسات من عائلات فيروسية مختلفة.