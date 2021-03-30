روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40

تتغير الخصائص الغذائية والمتطلبات الغذائية عندما يتقدم الإنسان في العمر. وتصبح الفيتامينات والمكملات الغذائية مثل فيتامين D والبروتينات والكالسيوم وفيتامين B12 مهمة للرجال والنساء عند بلوغهم سن الأربعين وما بعده لأن هذه العناصر الغذائية تساعد في الحفاظ على وظائفهم البدنية والمعرفية في وقت لاحق من الحياة، وفقا لما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky المعني بالشؤون الصحية.

ويساعد اتباع نظام غذائي صحي في تقليل مخاطر الإعاقة والمرض والشيخوخة ويحسن نوعية الحياة لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن، كما يلي:

أولًا أفضل أغذية للرجال

1.الطماطم

تحتوي الطماطم على كاروتينويد نباتي يسمى اللايكوبين والذي له خصائص مضادة للأكسدة. تعطي هذه الصبغة النباتية للطماطم لونها الأحمر وتساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا في سن الشيخوخة والتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

2.البطاطا الحلوة

تشمل بعض مشاكل الشيخوخة الشائعة لدى الرجال ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الرؤية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البوتاسيوم والبيتا كاروتين والعديد من المواد الكيميائية النباتية الأخرى والعناصر الغذائية الحيوية التي تعمل كمضاد للشيخوخة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر لدى الرجال.

3.الشوفان

يمنح الشوفان فوائد متعددة الأغراض لكبار السن من الرجال، مثل علاج الإمساك وخفض مستويات الغلوكوز وخفض ضغط الدم. يحتوي الشوفان على حمض أميني يسمى الأرجنين والذي يساعد في علاج مشاكل ضغط الدم ومستويات الغلوكوز في الدم على المدى الطويل.

4.التفاح الوردي

التفاح الوردي هو طعام رائع مليء بمضادات الأكسدة الحيوية. ويتميز بفوائده المتعددة للمخ والعين بسبب مركب التربينويد. ويساعد الكالسيوم الموجود في التفاح الوردي في الحفاظ على صحة العظام بينما تساعد الألياف في منع الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

5.البيض

إن البيض كمصدر غني بالبروتينات يساعد على الوقاية من فقدان العضلات، التي تعد مشكلة صحية شائعة بسبب الشيخوخة. يسهم البيض في زيادة كتلة العضلات والحفاظ على قوتها وقدرتها الوظيفية. ويساعد أيضًا في تقليل مخاطر الالتهابات المزمنة والأمراض التنكسية.

6. الديك الرومي

يختلف الكوليسترول في أجزاء مختلفة من قطع لحم الدواجن. توجد معظم الدهون في جلد لحوم الدواجن ويمكن إزالتها بسهولة. يحتوي ردف الديك الرومي على حوالي 1% من الدهون وهو غني بالبروتينات والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة. تساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل مخاطر السمنة وأمراض القلب والسكري والأورام لدى كبار السن.

7.المشروم

يساعد المشروم في تقليل خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن. ويمكن أن يساعد تناوله مرتين في الأسبوع في تحسين الذاكرة ومهارات الانتباه والوقاية من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

8.اللوز

أظهرت دراسة أن تناول المكسرات بشكل منتظم يرتبط بانخفاض الأمراض المزمنة الرئيسية في منتصف العمر وكبار السن. يعد اللوز، أحد المكسرات الحيوية، إذ يساعد في منع الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل السرطانات والاضطرابات المعرفية.

ثانيًا أفضل نظام غذائي للنساء

1.الحليب

تتناقص كثافة المعادن في العظام مع تقدم العمر، وتنتشر الأمراض ذات الصلة مثل هشاشة العظام بشكل رئيسي عند النساء الأكبر سنًا. يساعد الحليب كمصدر غني بالكالسيوم في منع فقدان كتلة العظام وأمراض العظام المرتبطة بالعمر لدى النساء.

2.الزبادي

مع بلوغ النساء منتصف العمر، تنتشر الأمراض النفسانية والفسيولوجية. يمكن أن يساعد الزبادي في الوقاية من مخاطر الأمراض المرتبطة بالعظام والمشاكل النفسية وأعراض ما قبل انقطاع الطمث لدى النساء اللائي يبلغن من العمر 40 عامًا أو ما يزيد. ومن المعروف أنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين B12 والريبوفلافين.

3.السبانخ

تحتوي الخضراوات الورقية مثل السبانخ على عناصر غذائية مضادة للأكسدة مثل فيتامين C. أظهرت دراسة أن المركبات الفينولية المضادة للأكسدة في السبانخ تزيد من مضادات الأكسدة في الدم لدى البشر ويمكن أن تساعد في تقليل الجذور الحرة في الجسم وتقليل أعراض الشيخوخة.

4.بذور الكتان

ترجع أهمية بذور الكتان إلى أنها غنية بالأستروجين النباتي والمواد المغذية مثل أحماض اللينولينيك وفيتامين A والبوتاسيوم وفيتامين C والبوتاسيوم. يساعد المحتوى العالي من هرمون الاستروجين في بذور الكتان في الحفاظ على التوازن الهرموني والوظائف الإنجابية لدى النساء، والتي غالبًا ما تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر.

5.التوت البري

يوصي الخبراء النساء الأكبر سنًا بتناول كميات مناسبة من التوت البري من أجل تقليل التدهور المعرفي. يُحسن العنب البري الذاكرة والوظائف الحركية بسبب المحتوى العالي من مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين K والمنغنيز.

6.جوز برازيلي

تعد المكسرات البرازيلية الغنية بالسيلينيوم والمغنيسيوم أحد الوجبات الغذائية المهمة لتحسين الأداء المعرفي لدى كبار السن، إلى جانب تقليل أعراض ضعف العضلات والتعب والهبات الساخنة والتنميل.

7.أسماك الماكريل

تحتوي أسماك الماكريل على كمية مناسبة من أحماض أوميغا-3 وهي عنصر غذائي حيوي يجب على النساء تناوله لتجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتعزيز المناعة وتقليل الأعراض النفسية الناتجة عن أعراض ما قبل انقطاع الطمث.