.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لمريض كورونا.. 10 علامات تشير لانخفاض مستوى الأكسجين لديك

الأوكسجين
تعبيرية
فيروس كورونا

لمريض كورونا.. 10 علامات تشير لانخفاض مستوى الأكسجين لديك

يشير مستوى الأكسجين في الدم إلى أن جميع الخلايا تحصل على كمية كافية من الأكسجين ولا يوجد نقص

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هاجس يلازم مرضى كورونا، منذ بدء الإصابة وأثناء مراحل العلاج وحتى إتمام التعافي من الفيروس.. ألا وهو مستوى الأكسجين في الدم.

فمستوى الأكسجين فى الدم SpO2 هو كمية الأكسجين الموجودة في الدم والتي يتم تعميمها على أجزاء الجسم، حيث تجمع خلايا الدم الحمراء الأكسجين من الرئتين وتحمله ثم تزوده إلى جميع أجزاء الجسم.

ويشير مستوى الأكسجين في الدم إلى أن جميع الخلايا تحصل على كمية كافية من الأكسجين ولا يوجد نقص. ويوضح مستوى SpO2 مدى ملاءمة إمداد الأكسجين من الرئتين إلى كرات الدم الحمراء ومدى جودة حصول أجزاء الجسم على الأكسجين، لذلك فإن انخفاض كمية الأكسجين يعتبر أمرًا مقلقًا، خاصة لمرضى فيروس كورونا.

وبحسب ما أورده موقع "أونلي ماي هيلث" onlymyhealth، المعني بالشؤون الصحية، فإن النطاق الطبيعي لمستوى الأكسجين في الدم هو 75-100 ملم زئبق، أما النطاق المنخفض فيكون أقل من 70 ملم زئبق.

أما إذا انخفض مستوى الأكسجين فى الدم إلى أقل من 60%، فهذا يؤشر لأمر بالغ الأهمية، فقد يعني ذلك نقص تأكسد الدم حيث لا تحصل الخلايا والأنسجة وأعضاء الجسم على الكمية المطلوبة من الأكسجين، وفي مثل هذه الحالة يحتاج الشخص إلى استشارة الطبيب فورًا للحصول على علاج مناسب يمكنه إنعاش مستوى الأكسجين في الدم.

تعبيرية
تعبيرية

أما عن العلامات أو الأعراض التي تشير لانخفاض مستويات الأكسجين في الدم، فهي كما يلي:

1) صداع الرأس
2) الدوخة
3) سرعة التنفس
4) ضيق التنفس
5) الأرق
6) وخز في الصدر
7) ارتفاع ضغط الدم أو تذبذب ضغط الدم وعدم استقراره
8) ضربات القلب السريعة
9) الشعور باضطرابات بصرية
10) الارتباك وفقدان التركيز

تعبيرية
تعبيرية

نقص مستويات الأكسجين ومريض كورونا

بالنسبة للأشخاص الأصحاء العاديين فتكون نسبة 70 ملم زئبق جيدة إلى حد كبير، ولكن إذا انخفضت النسبة عن ذلك فلابد من استشارة الطبيب، ولكن بالنسبة للمريض المصاب بكورونا يجب ألا تقل مستويات الأكسجين لديه عن 91 ملم زئبق، بحسب الأطباء المختصين، لذلك لابد من مراقبتها جيدًا.

7 اختبارات هامة.. يجب على متعافي كورونا أن يجريها فيروس كورونا فيروس كورونا 7 اختبارات هامة.. يجب على متعافي كورونا أن يجريها
خبراء الصحة العالمية: جرعتان من سينوفارم فعالتان بمواجهة كورونا اقتصاد لقاح كورونا خبراء الصحة العالمية: جرعتان من سينوفارم فعالتان بمواجهة كورونا

وفى حال ندرة أسطوانات الأكسجين، فهناك العديد من الخيارات الأخرى لاستعادة مستويات الأكسجين فى الدم مثل وضعية الانبطاح، فهذه وسيلة آمنة وفعّالة لضبط مستويات الأكسجين في الدم.

ولكن إذا كان الشخص لا يستجيب لهذه العلاجات المنزلية واستمر مستوى الأكسجين في الانخفاض لساعات فيجب تقديم المساعدة الطبية الفورية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضيق تنفس أو مضاعفات في الرئة أو كبار السن الذين قد تتدهور حالتهم الصحية سريعا بسبب نقص الإمداد بالأكسجين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 أسباب تجبرك على غسل ملابس العيد قبل لبسها 5 أسباب تجبرك على غسل ملابس العيد قبل لبسها
شاهد.. صور مبهرة وبتقنية عالية لـ شاهد.. صور مبهرة وبتقنية عالية لـ"مقام إبراهيم"
الأكثر قراءة
فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله
فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك
"تحملوه للأبد".. لقاح شهير يفجّر كارثة عن كورونا
صاروخ الصين الشارد حديث العالم.. وأميركا: هذا موعد السقوط صاروخ الصين الشارد حديث العالم.. وأميركا: هذا موعد السقوط
بعد نقل والديها للعناية المركزة.. أول تعليق لدنيا سمير غانم بعد نقل والديها للعناية المركزة.. أول تعليق لدنيا سمير غانم
صدمة في تونس.. فريق طبي يرقص خلال عملية وفيديو يوثق صدمة في تونس.. فريق طبي يرقص خلال عملية وفيديو يوثق
قبل أن تذهب
صور أقمار اصطناعية تكشف قاعدة صواريخ جديدة بإيران
صور أقمار اصطناعية تكشف قاعدة صواريخ جديدة بإيران
اكتشف المزيد