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لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات!

مسكنات للألم طبيعية
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لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات!

الكثيرون لا يدركون أن المطبخ يعج بالمسكنات الطبيعية التي ستنهي آلامك سريعاً وبدون أي أضرار على المعدة أو آثار جانبية أو أعراض سلبية

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من الطبيعي أن يؤثر أي ألم تشعر به في جسمك على حالتك النفسية، فتجد نفسك دون شعور تلجأ للأقراص المسكنة لتضع حداً لمعاناتك.

إلا أن الكثيرين لا يدركون أن المطبخ يعج بالمسكنات الطبيعية التي ستنهي آلامك سريعاً وبدون أي أضرار على المعدة أو آثار جانبية أو أعراض سلبية.

وينصح الأطباء وخبراء التغذية باللجوء إلى هذه العناصر الطبيعية من آن لآخر لتسكين الآلام، إلا طبعاً في الحالات التي يتوجب معها اللجوء لمسكن الآلام الدوائي، الذي لا بديل له في العلاج.

ومن أبرز وأنجح العلاجات المنزلية لتسكين الآلام بحسب خبراء التغذية:

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2 صور
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تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية

1) الزنجبيل

يحتوي على خصائص فعالة لتسكين الألم فهو مضاد للالتهابات، ويخفف من آلام العضلات والمفاصل.

2) الثوم

يعتبر مضادا حيويا طبيعيا يساعد على علاج التهاب المفاصل ويستخدم لعلاج البرد.

3) القرنفل

مضغ القرنفل يساعد على التخلص من التهاب اللثة وآلام الأسنان.

تعبيرية
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2 صور
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية

4) النعناع

يحتوي على خصائص مهدئة للقولون العصبي، كما يساعد على تخفيف التهاب الحلق، وآلام البطن.

5) الخل الأبيض

يتم وضعه على مكان لدغة النحلة أو الدبور أو قنديل البحر للتخفيف من الألم.

6) الفلفل الأحمر "الشطة"

مسكن قوي لآلام العضلات والعظام، فهو يعطي إحساساً بحرقة موضعية مما ينتج عنه تخدير لبعض الوقت بمنطقة الألم.

7) القرفة

تنشيط الدورة الدموية، مما يساهم في تسكين الآلام، ويمكن استخدامها فى الشتاء لتدفئة الجسم وللأشخاص المصابين بضعف الدورة الدموية الطرفية.

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تعبيرية
تعبيرية

8) الكركم

يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل المزمن ويستخدم لعلاج الالتهابات والكدمات والالتواءات.

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9) الشوفان

يساعد على التخفيف من آلام بطانة الرحم لدى النساء.

10) الماء

يساعد في الحفاظ على رطوبة الأنسجة ويعمل على تخفيف آلام القدمين والركبتين والكتف.

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