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يتطور بشكل لا يصدق.. دراسة تنبّه من كورونا

فيروس كورونا تحورات مناعة تعبيرية
عن تحورات كورونا (istock)

يتطور بشكل لا يصدق.. دراسة تنبّه من كورونا

الدراسة أكدت أن الحل يكمن بتطوير اللقاحات فقط

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دبي - العربية.نت

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كلما حاول العالم الاطمئنان من أنه تجاوز مرحلة الخطر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد، عاد وخاب أمله بسبب دراسات جديدة تنبّهه من العكس.

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فقد حذّر خبير بريطاني من ظهور "تحورات خارقة" لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه يتطور باستمرار بشكل لا يمكن توقعه.

وأضاف رافي غوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة كامبريدج، بأنه ومع حصول عدد كبير من الأشخاص حول العالم على اللقاحات المضادة للمرض، إلا أن الفيروس سيحاول أن يصبح أكثر كفاءة في انتقاله.

"يتطور بشكل لا يمكن التنبؤ به"

كما لفت إلى أن كورونا بات يتطور باستمرار وبشكل لا يمكن التنبؤ به، مشدداً على أنه يجب ألا نكون مفرطين في الثقة بأننا أصبحنا محميين منه في أي مرحلة، وذلك وفقاً لصحيفة "الإندبندنت البريطانية".

وأشار إلى أن ما حدث للفيروس من تحورات هو فقط البداية، معتقداً أننا سنرى في المستقبل تحورات خارقة منه، حيث سيدفعه ازدياد مقدار الضغط عليه وتطوير مزيد من اللقاحات المضادة له إلى محاولة التكيف مع الوضع بأي شكل، وفق قوله.

اضغطوا على مطوري اللقاحات

في سياق متّصل، نوّه إلى أن الحل أمام هذه التطورات يكمن بالضغط على مطوري اللقاحات لإنتاج عينات جديدة تتماشى مع النسخ المطورة من الفيروس، ليكون أمامنا حلول نستعد من خلالها للمستقبل.

لقاح كورونا (istock)
لقاح كورونا (istock)

الجدير ذكره أن أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، كانت أظهرت أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 168 مليوناً و417 ألف حالة حتى صباح الخميس، فيما بلغت الوفيات ثلاثة ملايين و498 ألف حالة.

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