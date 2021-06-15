الإصابات في تزايد.. المتحور الهندي يقلق أميركا

وسط مخاوف متزايدة بشأن السلالة التي تنتشر بين الأشخاص غير المطعمين، وبعدما تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الحروب خلال الحرب الأهلية والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية مجتمعين، صنفت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، سلالة "دلتا" من كورونا بأنها "مثيرة للقلق".

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في التفاصيل، أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز في تغريدة عبر تويتر اليوم، أن متغير "دلتا" يثير للقلق، مشيرا إلى أن المخاطر كبيرة بالنسبة لمن لم يتم تلقيحهم، إلا أن اللقاحات فعاله ضده.

أكثر انتشاراً

جاء ذلك في وقت يعتقد فيه الخبراء أن المتحور الجديد، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، لديه قابلية أكثر على الانتشار تبلغ 60%.

ووفقا للباحث البريطاني نيل فيرجسون، فإن دلتا لديه قابلية أكثر على الانتشار من متغير "ألفا" بنسبة 60%.

الجدير ذكره أن الأبحاث كانت حددت عدداً من الأعراض الجانبية لدلتا، إضافة إلى الأعراض التقليدية التي ترافق الإصابة بسلالات كورونا السابقة.

وكشف باحثون أن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف هي الآن الأعراض الأكثر شيوعاً المرتبطة بعدوى السلالة الجديدة، وتكون أشبه بـ"نزلة برد شديدة" بالنسبة للشباب، وذلك بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفاة 600 ألف شخص

كما أضافت دراسة بريطانية أنه رغم أن الشباب قد لا يشعرون بالمرض الشديد، فإنهم قد يكونون ناقلين للعدوى ويعرضون الآخرين للخطر، مشيرة إلى أنه يجب على أي شخص يعتقد أنه قد يكون مصاباً بـالفيروس إجراء اختبار.

يشار إلى أن جامعة جونز هوبكنز كانت أعلنت وفاة أكثر من 600 ألف شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ويمثل هذا العدد حوالي 15% من إجمالي وفيات فيروس كورونا في العالم، والذي يبلغ أكثر من 3.8 مليون.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا بكورونا بحسب معطيات رسمية، تليها البرازيل والهند.