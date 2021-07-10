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بشرى من أميركا.. شرط واحد للتخلي عن الكمامة بالمدارس

طلاب
تعبيرية عن الكمامات في المدارس (Istock)

بشرى من أميركا.. شرط واحد للتخلي عن الكمامة بالمدارس

يجب على الطلاب والمعلمين أيضاً محاولة الحفاظ على مسافة 3 أقدام على الأقل

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دبي - العربية.نت

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بينما يبقى ارتداء الكمامة من عدمه مركز جدل كبير يختلف عليه حتى الدول، قامت وكالة الصحة الأميركية بتحديث إرشاداتها المدرسية للمساعدة في توجيه مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين في الاستعداد لفصل الخريف.

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فقد أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة، بأن المعلمين والطلاب والموظفين الذين تم تطعيمهم بالكامل (أي حصلوا على جرعتين من اللقاح أو أكثر)، يمكنهم العودة إلى مدارس K-12 دون ارتداء أقنعة.

وأضافت في بيان، أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر عامين فما فوق وغير محصنين من الوباء، فعليهم ارتداء الأقنعة في المدرسة، خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة.

مسافة 3 أقدام على الأقل

بينما يجب على الطلاب والمعلمين أيضا محاولة الحفاظ على مسافة 3 أقدام على الأقل من أجل تقليل انتقال العدوى، وفقاً للإرشادات المحدثة.

وتنص التوجيهات على أن هناك مدارس غير قادرة على إعادة فتح أبوابها لأنها لا تستطيع الحفاظ على مسافات مناسبة، ووجدت أن هذا النوع عليه التفكير في استراتيجيات أخرى، بما في ذلك إلغاء الفرص المدرسية (الاستراحات) أثناء الدوم وإبقاء الأطفال في الصفوف، واختبار إجراءات تهوية أكثر فعالية.

دلتا يصل مختلف الولايات

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يوصي فيها مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، بأن الطلاب والمعلمين الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء أقنعة في الفصل الدراسي.

وتأتي التحديثات وسط ارتفاع عدد الإصابات في متحور دلتا الأكثر قابلية للانتقال في الولايات عبر الجنوب والجنوب الغربي والغرب الأوسط من أميركا.

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