خطيرة جداً.. تجنب تناول اللحوم الحمراء والمصنعة

رغم أن الكثير من بيننا من محبي تناول اللحوم الحمراء، وخصوصاً لحوم البقر والضأن بالإضافة إلى اللحوم المصنعة، إلا أن دراسة جديدة كشفت مخاطرة جمة لذلك ومن أهمها الإصابة بأمراض القلب.

فقد كشفت دراسة أجريت على أكثر من 1.4 مليون شخص وتمت متابعتهم لمدة 30 عاماً أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية زادت مع زيادة كمية اللحوم المتناولة، وفق ما نشرت مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition. أمس الأربعاء.

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وارتفع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 9%. مقابل كل 1.75 أوقية (50 غراماً) من لحم البقر والضأن، إذ تبلغ الحصة الموصى بها من اللحوم حوالي 3 أونصات (85 غراماً) ، أي حجم قطعة الصابون أو أوراق اللعب، وفقاً لجمعية السرطان الأميركية.

كذلك، ارتفع الخطر بنسبة 18% لكل 1.75 أوقية (50 غراماً) من اللحوم المصنعة التي تم تناولها مثل لحم الخنزير المقدد أو لحم الخنزير أو النقانق.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة أنيكا نوبل، وهي عالمة أوبئة تغذوية في قسم صحة السكان بجامعة أكسفورد: إن "اللحوم المصنعة تبدو أسوأ بالنسبة لأمراض القلب التاجية".

كما أوضحت أن "هذا يتماشى مع ما تم اكتشافه فيما يتعلق بسرطان الأمعاء، حيث ثبت أن اللحوم المصنعة مرتبطة بزيادة أكبر في المخاطر من اللحوم الحمراء".

لا مشكلة مع الدواجن

وقدمت الدراسة أيضاً بعض الأخبار السارة مشيرة إلى أن لا صلة بين أكل الدواجن، مثل الدجاج والديك الرومي، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

كذلك، اعتبرت أن اللحوم الخالية من الدهون، ومعظم أنواع الدواجن لا تحتوي على مستويات الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء، ولا تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم التي هي جزء من اللحوم المصنعة.

يذكر أن الدهون المشبعة تلعب دوراً رئيسياً في تكوين طبقة على جدران الشرايين، وهي مساهم رئيسي في الانسداد المرتبط بأمراض القلب التاجية. كما، يمكن للصوديوم أن يرفع ضغط الدم، ويقيد أيضًا تدفق الدم إلى القلب.

ويعتبر مرض الشريان التاجي، سبباً رئيسياً للوفاة والعجز على مستوى العالم. ويتطور عندما تتسبب الرواسب الدهنية للكوليسترول في تراكم الترسبات على جدران الشرايين التي تمد القلب بالدم.