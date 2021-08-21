.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع

  • الخط
كاجو

فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتبر المكسرات بشكل عام خيارا جيدا للحصول على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، لا سيما أنها وجبة خفيفة ومفيدة لصحة الجسم. ولعل من أشهر الأنواع، الكاجو الذي تشير الدراسات إلى أنه لا يساعد فقط على علاج آلام الشعور بالجوع فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحة الإنسان بشكل عام.

المكسرات.. وصية طبية لمرضى السكري لهذا السبب صحة المكسرات.. وصية طبية لمرضى السكري لهذا السبب

ويبدو أن تناول تلك المكسرات الشهية يوميا بنسبة صغير له تأثير رئيسي هام جدا بالنسبة للبعض، بحسب ما أفادت مجلة "Eat This, Not That" الأميركية.

حبة يومياً

فقد أوضحت الدكتورة والخبيرة فالتينا دونغ، للمجلة الصحية، أن تناول حبة كاجو يوميا يقدم العديد من الفوائد للقلب وضغط الإنسان، مضيفة أنه يحسن مستويات الدهون الثلاثية ويخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

وتابعت مشيرة إلى أن "هذا له تأثير كبير على مخاطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك يعتبر تضمين الكاجو في نظامك الغذائي بانتظام يساعد في حماية قلبك على المدى الطويل".

كاجو
كاجو

وفي نفس السياق، أشارت دراسة صادرة عن جامعة "شيراز" للعلوم الطبية، إلى وجود ارتباط بين انخفاض ضغط الدم واستهلاك الكاجو، مؤكدة أنه "يمكن السيطرة على مشاكل القلب، بما في ذلك ضغط الدم، من خلال استهلاك المزيد من الكاجو النيئ".

احذر المملح

وبحسب الدراسة، فإن "دمج الكاجو في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مع عدم وجود آثار كبيرة على عوامل التمثيل الغذائي القلبية الأخرى".

احذر الكاجو المملح
احذر الكاجو المملح

لكن بعض المتاجر تقدم عبوات مغلفة سابقا من الكاجو، يأتي مع إضافات أهمها الملح، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الضغط في الأوعية الدموية والقلب، لذا ينصح الخبراء بتجنب هذا النوع!

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية
مشاهد مروعة من محيط مطار كابل.. رصاص ودماء وصراخ مشاهد مروعة من محيط مطار كابل.. رصاص ودماء وصراخ
الأكثر قراءة
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها
سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب "ممثل إباحي"
قبل أن تذهب
العربية ترصد الأوضاع الأمنية في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية
العربية ترصد الأوضاع الأمنية في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية
اكتشف المزيد