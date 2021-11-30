موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب

لطالما سعى الباحثون والعلماء للتوصل إلى طريقة لمحاربة الشيخوخة وأحد أبرز أعراضها ألا وهو الشيب، إلا أن خبراء أكدوا أن نوعاً من الغذاء المتوافر في كل بيت قد يساعد في ذلك وبطريقة سهلة وسريعة.

فقد كشفت خبيرة اللياقة البدنية والتغذية ناتالي كوتوفا، بأنه يمكن لبذرة واحدة في نظامك الغذائي معالجة السبب الجذري للشيب ومساعدة الشعر على الاحتفاظ بلونه.

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وأوضحت أن بذور السمسم الأسود (حبة البركة) تعد من أفضل الأطعمة المضادة للشيخوخة، مشيرة إلى أنها تحتوي على أعلى نسبة من الزيت، وهي غنية بنكهة البندق، وفق موقع "إكسبرس" المختص بالمواضيع الطبية.

كذلك، أضافت أن السمسم يأتي بأصناف مختلفة من البذور ذات الألوان الأسود والبني إلى الأحمر والبنفسجي، لافتة إلى أن لديها جميعاً تركيبة غذائية متشابهة.

مضادات الأكسدة

إلى ذلك، أكدت أن المجموعة السوداء من بذور السمسم هي الأكثر فائدة لاستعادة لون الشعر لأنها تحتوي على كميات عالية بشكل استثنائي من مضادات الأكسدة، من بين العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى.

وأضافت أن "بذور السمسم الأسود تغذي الفيتامينات مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب 1 والنحاس والزنك والفوسفور والأحماض الأمينية والألياف الغذائية والسيلينيوم، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه البذور المغذية أيضا على مضادات الأكسدة الطبيعية مثل السمسمولين والسمسمول والسمسمين".

وكانت مجموعة من الأبحاث السابقة أكدت أن مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم الأسود تساعد في مواجهة أو تحييد آثار الجذور الحرة التي تعزز تلف الخلايا وتسبب علامات الشيخوخة.

نمو الشعر ولونه

يشار إلى أن بذور السمسم الأسود تتمتع أيضاً بالعديد من الفوائد الغذائية للجسم، وتشتهر هذه البذور بكفاءتها في تعزيز نمو الشعر ولونه.

كما تحتوي البذور على عدد من المركبات النشطة بيولوجيا التي تدعم استخدامها للأعراض الأخرى المرتبطة بالعمر بما في ذلك فقدان السمع وضعف الذاكرة وضعف البصر.

وعلى رغم أن بذور السمسم تقدم فوائد صحية قوية عند استهلاكها نيئة، إلا أن هناك اعتقادا سائدا بأن فوائد السمسم الأسود للشعر الرمادي يتم الحصول عليها عند وضع الزيت على فروة الرأس.

جدير بالذكر أن بعض الدراسات العلمية تشير إلى بذور السمسم كمضاد للشيب لأنها تغذي فروة الرأس بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز نشاط الخلايا الصباغية.