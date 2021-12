تناول فيتامين سي يومياً.. هذا ما يفعله بجسمك!

يوجد فيتامين سي المعروف كذلك بحمض L-ascorbic، بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، ويضاف إلى أطعمة أخرى، وهو متوفر أيضاً كمكمل غذائي، ولكن هل تعرف ما يفعله تناول هذا الفيتامين كل يوم بجسمك؟.

فقد كشف طبيب الطوارئ في مركز أينشتاين الطبي في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، دارين مارينيس، أن الفيتامين ضروري لكل نظام غذائي ومعرفة ما يفعله تناوله يومياً لجسمك أمر مهم.

وأوضح أن فيتامين سي موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة ولا يتم تصنيعه من قبل الجسم، ويوجد في الفواكه الحمضية والفلفل والطماطم والشمام والبطاطس والفراولة والسبانخ، لافتاً إلى أن البعض يفضل تناوله في شكل مكمل.

يساعد على الاستشفاء

من جانبها، أوضحت الدكتورة مارينيس لموقع Eat this Not That أن فيتامين سي مكون أساسي للنسيج الضام ويلعب دوراً في التئام الجروح.

كما، أوضحت أنه مضاد للأكسدة، ما يعني أنه يمكن أن يساعد في منع تلف الخلايا. لذلك، يمكن أن يساعد في منع المشكلات الصحية حيث يلعب الإجهاد التأكسدي دوراً.

يعزز إنتاج الكولاجين

وأضافت الدكتورة مارينيس أنه ضروري لإنتاج الكولاجين، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في أنه عنصر أساسي في العديد من منتجات العناية بالبشرة.

الوقاية من السرطان

إلى ذلك، قالت العديد من الأبحاث إن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان. وكشفت أن "معظم دراسات التحكم في الحالات قد وجدت علاقة عكسية بين تناول فيتامين سي الغذائي وسرطانات الرئة والثدي والقولون أو المستقيم والمعدة وتجويف الفم والحنجرة أو البلعوم والمريء".

يعزز صحة القلب

في موازاة ذلك، أفادت معاهد الصحة الوطنية في أميركا، بأن هناك بعض الأدلة على أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

فقد وجدت واحدة من أكبر الدراسات، التي شملت أكثر من 85000 امرأة، أن تناوله في كل من النظام الغذائي والتكميلي (أي المكملات) يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ووجد آخرون أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يحمي البصر

في السياق، هناك أدلة دامغة على أن فيتامين سي قد يساعد في منع وحتى علاج الضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبطين بالعمر، وهما السببان الرئيسيان لفقدان البصر لدى كبار السن.

يحافظ على الحديد

ويساعد فيتامين سي جسمك على امتصاص الحديد. فقد وجدت إحدى الدراسات أن 100 ملغ فقط من فيتامين سي يمكن أن يحسن امتصاص معادن بناء الدم بنسبة 67٪.