لهذه الأسباب تشعر بالخمول والتعب بعد وجبة الإفطار

يعد الخمول بعد الإفطار من المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون في شهر رمضان المبارك. ويعود ذلك لأسباب مختلفة أبرزها ثلاث هي نوع الطعام وحجم وجبة الطعام وقلة النوم في الليل، بحسب ما أوضح مجلس الصحة الخليجي.

وأوضح المجلس في منشور عبر حسابه على "تويتر" أن تناول الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين خلال وجبة الإفطار يزيد من شعور الشخص بالتعب، وذلك بسبب إنتاج الجسم لمادة السيروتونين الكيميائية التي تلعب دوراً في تنظيم المزاج ودورات النوم.

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وأضاف أن كمية الطعام التي يتم تناولها خلال وجبة الإفطار، تلعب دوراً مهماً في الشعور بالخمول بعد الأكل، حيث يؤدي تناول وجبة كبيرة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويتبع ذلك انخفاض في الطاقة، كما تؤدي قلة فترة النوم خلال الليل إلى شعور الشخص بالتعب طوال اليوم.

ونظرا للإقبال على تناول الحلويات في رمضان، بين مجلس الصحة الخليجي أن الحد المسموح من السكر للشخص يقدر بـ 7 ملاعق صغيرة من السكر (34 غراما يوميا).

وبين أنه عند تعدي الحد المسموح به من المتوقع أن تشعر بالخمول بعد تناول الطعام، والإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام، والشعور بالعطش، وتراكم الدهون بالجسم، وارتفاع السكر في الدم.

وبحسب ما ذكره موقع "self hacked"، فإن بعض الخمول والتعب بعد تناول الطعام أمر طبيعي لكن هناك أسبابا أخرى للخمول منها مثلا عملية الهضم، حيث تلعب دورًا في تحفيز الجسم على إنتاج الهرمونات التي تزيد من الشعور بالامتلاء والشبع، ونتيجة هذه الهرمونات يرتفع سكر الدم وينتج الجسم الأنسولين، للسماح بمرور السكر من الدم إلى الخلايا، لإنتاج طاقة للجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس.

ويضيف الموقع أن أحد الأسباب هو إهمال ممارسة التمارين الرياضية، وينصح بممارسة التمارين الرياضية بعد وجبة الإفطار وتنشيط الدورة الدموية في الجسم وتقليل أعراض التعب والخمول.