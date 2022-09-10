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مرض جلدي نادر ومؤلم.. يجد علاجاً في دواء متوفر لأمراض أخرى

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Macro closeup of red swollen boil pimple on leg skin of female woman showing medical condition called hidradenitis suppurativa stock photo
نتوءات على ساق سيدة تعاني من التهاب الغدد العرقية القيحي

مرض جلدي نادر ومؤلم.. يجد علاجاً في دواء متوفر لأمراض أخرى

عقارها كوزنتيكس المعتمد بالفعل للصدفية والتهاب المفاصل أظهر نتائج جيدة مع مَن يعانون من التهاب الغدد العرقية القيحي

فرانكفورت - رويترز

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قالت شركة نوفارتس إن تجربتين في مراحلهما المتقدمتين أثبتتا أن عقارها المضاد للالتهابات كوزنتيكس خفف من أعراض مرض جلدي مؤلم ينجم عنه ظهور نتوءات.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت إن الدواء، الذي تمت الموافقة عليه سابقاً لحالات مثل الصدفية والتهاب المفاصل، أظهر تحسناً سريعاً ومستمراً لحالات المرضى المشاركين في التجربتين ممن يعانون من التهاب الغدد العرقية القيحي.

Cosentyx دواء كوزنتيكس
Cosentyx دواء كوزنتيكس

وقالت الشركة إن المرض هذا الجلدي المؤلم الذي لا تتوفر له سوى القليل من العلاجات يصيب حوالي 1% من الناس، غير أن من الصعب تشخيصه.

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وإلى جانب عقار إنتريستو لعلاج قصور القلب، يعد كوزنتيكس من بين محركات نمو الإيرادات الرئيسية لشركة نوفارتس إذ ارتفعت مبيعات هذا المنتج 9% لتصل إلى 1.28 مليار دولار خلال الربع من مارس إلى يونيو الماضيين.

وقالت نوفارتس إن نتائج المرحلة الثالثة من التجربتين تم تقديمها إلى السلطات في أوروبا، وسيتم تقديمها أيضاً إلى الجهات التنظيمية المعنية في الولايات المتحدة هذا العام للحصول على تصريح باستخدام العقار لعلاج هذا المرض.

وأضافت أنه سيتم نشر بيانات تجارب المتابعة طويلة المدى العام المقبل.

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