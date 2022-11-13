تقنية "خطيرة" يروج لها المشاهير.. احذروا "حقن الوريد"

في حين باتت تقنية حقن الوريد عبر (IV drips) الغنية بالفيتامينات "موضة" يروج لها المشاهير والنجوم العرب والغرب بكثافة مؤخراً، حذر أطباء من خطورتها على الصحة.

فقد أكد دير الطب الباطني والأورام من جامعة "سيميلويس" في بودابيست للدكتور تاكاكس إستفان، إن حقن الفيتامينات يروج لها بأنها تعزز المناعة، وتحسن اللياقة البدنية، مبيناً أنها في الحقيقة تؤدي إلى "تدهور الصحة"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وبينما يؤكد البعض بأن التركيز العالي للفيتامينات والعناصر الغذائية يمكّن الجسم من امتصاصها بسرعة وكفاءة أكبر، أوضح الدكتور استفان بأن هذا خطأ، قائلاً "إن الفيتامينات التي يتم تناولها عبر الوريد تتجاوز الأمعاء والكبد؛ ما يجعل الجسم غير قادر على تحملها بأمان ما قد يؤدي إلى التسمم".

كما كشف الأطباء أن أخذ أي جرعة زائدة من أي فيتامين يضعف العظام ويسبب حصوات مؤلمة في الكلى.

وشرح الدكتور استفان "قلة قليلة ممن يحصلون على هذا العلاج على علم بالمخاطر التي تنطوي عليه".

ضارة وخطيرة

كما تابع "تحتوي الحقن الوريدية على فيتامينات منها A وD وE، المعروفة بأنها تدعم الرؤية وصحة العظام وجهاز المناعة، لكن المشكلة تكمن في أن الجسم يستغرق وقتًا طويلاً لتكسير هذه الفيتامينات، في حال لم تأت عن طريق الفم، بحيث تصبح "ضارة وخطيرة" إذا تم تزويد الأشخاص بها بكميات كبيرة".

وغالبا ما تضخ القطرات الوريدية جرعات تصل إلى 25000 مجم أي أكثر من 600 مرة من الجرعة اليومية الموصى بها للبالغين (40 مجم)، تحت شعار تعزيز المناعة.

وصحيح أن الحصول على جرعة عالية لمرة واحدة من فيتامين (د) أمر حيوي لصحة العظام، إلا أن تكرار الجرعة بضع مرات قد يؤدي إلى فقدان كثافة العظام، إذ تشير الدراسات إلى أن مكملات فيتامين (د) تزيد من إنتاج الخلايا التي تحطم أنسجة العظام.

في الوقت نفسه، تؤدي جرعة زائدة من فيتامين (أ) الذي يدعم الرؤية والجهاز المناعي والجلد، إلى عدم وضوح الرؤية والغثيان والصداع والإرهاق.

مشاكل في الكلى

كما حذر الدكتور استفان من الجرعات العالية من فيتامين (سي)، مشيرًا إلى أنها تسبب مشاكل في الكلى.

ويوضح الأطباء أن "ربط فيتامين (سي) بتحسين المناعة أمر لا يدعمه العلم، لأن الجسم لا يخزن الجرعات الزائدة، وبالتالي سيتم التخلص من الفائض عن طريق البول؛ ما يزيد خطر تكوين حصوات الكلى".

إلى ذلك، أوصى الأطباء الأشخاص، باتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة لأنه كافٍ لتغطية احتياجات الجسم السليم، إذ إن تناول الفاكهة والخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان، يزودنا بالفيتامينات والمغذيات والألياف اللازمة.