اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
(تعبيرية من آيستوك)

39 ألف فحص كورونا خاطئ.. و20 وفاة محل شك

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في إنجلترا أن أخطاء في مختبر تحاليل ربما تكون قد تسببت في وفاة 20 شخصاً بعدما أدت إلى ظهور نتيجة سلبية لعشرات الآلاف من حالات كوفيد-19 الإيجابية.

فقد خلص تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن مختبرات إمينزا وسط إنجلترا أخطأت في تقارير نحو 39 ألف اختبار، حيث قالت إنها سلبية في حين أن الحالات كانت إيجابية، وذلك بين يومي الثاني من سبتمبر و12 أكتوبر العام الماضي، وفق رويترز.

استمرت 411 يوماً.. تعافي بريطاني من كورونا بعد تسجيله أطول مدة إصابة بالعالم فيروس كورونا استمرت 411 يوماً.. تعافي بريطاني من كورونا بعد تسجيله أطول مدة إصابة بالعالم

وقال مدير وكالة الأمن الصحي البريطانية وقائد التحقيق، ريتشارد جليف، إنه "خلال هذا التحقيق، فحصنا بعناية الترتيبات المعمول بها للإشراف على عقود المختبرات الخاصة التي كانت تقدم خدمات اختبار الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة".

كما أضاف: "نرى أنه لم يكن ثمة إجراء يمكن لخدمة الاختبار والتتبع التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية اتخاذه بشكل مختلف لمنع هذا الخطأ في المختبر الخاص".

مختبرات إمينزا وسط إنجلترا (أرشيفية من رويترز)
مختبرات إمينزا وسط إنجلترا (أرشيفية من رويترز)

واحد من أعلى معدلات الوفاة

فيما أردف: "إلا أن تقريرنا يتضمن توصيات واضحة لتقليل احتمال تكرار مثل هذه الحوادث".

يشار إلى أنه لدى بريطانيا واحد من أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا على مستوى العالم إذ توفي أكثر من 177 ألف شخص منذ بداية الجائحة عام 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توقعات بتراجع النمو في التجارة البحرية العالمية إلى 1.4% في 2023 توقعات بتراجع النمو في التجارة البحرية العالمية إلى 1.4% في 2023
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط