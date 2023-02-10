غير اللحوم.. تعرف على 6 من أفضل مصادر البروتين
بدائل مقترحة للدجاج ولحم الضأن وغيرها من أنواع اللحوم
يقع البعض في حالة من الحيرة عند الرغبة في الحصول على البروتين من مصادر غذائية غير اللحوم. بحسب ما نشره موقع NDTV، يمثل البروتين جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن. يمد البروتين الجسم بالطاقة ويقوي العظام ويشبع المعدة.
وفي حالة الرغبة في التغيير وتناول أطعمة لا تشتمل على اللحوم، تكمن المشكلة في عدم وجود مصادر نباتية كافية للبروتينات، فيما يلي قائمة بأطعمة غنية بالبروتين يمكن أن تحل بديلًا للدجاج ولحم الضأن وغيرها من أنواع اللحوم:
1- زبدة الفول السوداني
يمكن تناول ملعقتين كبيرتين (8 غم) من زبدة الفول السوداني يوميًا للحصول على قدر مناسب من البروتين.
2- الحمص
يحتوي الحمص على كمية البروتين التي يحتاجها الجسم. يمكن إضافة الحمص إلى السلطات وأطباق الخضار وغيرها.
3- الحليب
يمنح الحليب الجسم بما يحتاجه من كالسيوم، علاوة على أنه مصدر ممتاز للبروتين. ويوصي الخبراء بتناول حليب الكركم، خاصة في فصل الشتاء، لتعزيز مناعة الجسم.
4- البذور
تتوافر البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن في البذور الصغيرة كبيرة القيمة الغذائية. إن تناول حفنة (ملعقتان كبيرتان) من البذور كل يوم، ومن الأفضل مزجها مع المكسرات، يقدم للجسم احتياجاته المتنوعة.
5- الجوز
يعد البروتين أحد العناصر الغذائية العديدة التي يقدمها الجوز. يساعد تناول حصة عبارة عن ملعقتين كبيرتين كل يوم على الاستفادة من كافة فوائد الجوز. ويمكن تناول الجوز المطحون كما هو، أو يتم إضافته إلى المشروبات والأطعمة مثل المخفوقات والسلطات.
6- البيض
يعد البيض خيارًا رائعًا ومصدرًا مهمًا للبروتين للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يرتكز على البيض واللبن، والذي يعتبر في الأساس نظامًا غذائيًا نباتيًا.
-
روسيا تصعد هجماتها بأوكرانيا.. وبوتين: لم نبدأ القتال بل نسعى لوقفهخلال جولته الأوروبية، أصر الرئيس الأوكراني على أن بلاده بحاجة إلى طائرات مقاتلة لإنهاء الحرب التي تقودها روسيا العرب والعالم
-
خامس يوم من الكارثة.. أكثر من 22 ألف قتيل وتلاشي الآمال بالعثور على ناجينانتشلت فرق الإنقاذ المزيد من الناجين من تحت المباني المنهارة في تركيا، الخميس، بينما لم تتمكن فرق الإنقاذ في شمال غرب سوريا من العثور على أي ناجٍ العرب والعالم
-
بهذا العام.. زلزال دمر حلب السورية وقتل 230 ألفاًزلزال حلب عام 1138 صنف كواحد من أكثر الزلازل دموية بتاريخ الإنسانية وتسبب في مقتل 230 ألفاً الأخيرة
-
خبير يحدد أهم الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر حالياًتصدرها قطاع الخدمات وإدارة الموانئ والسياحة قصص اقتصادية