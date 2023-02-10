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نظام غذائي بروتين
تعبيرية

غير اللحوم.. تعرف على 6 من أفضل مصادر البروتين

بدائل مقترحة للدجاج ولحم الضأن وغيرها من أنواع اللحوم

العربية.نت - جمال نازي
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يقع البعض في حالة من الحيرة عند الرغبة في الحصول على البروتين من مصادر غذائية غير اللحوم. بحسب ما نشره موقع NDTV، يمثل البروتين جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن. يمد البروتين الجسم بالطاقة ويقوي العظام ويشبع المعدة.

وفي حالة الرغبة في التغيير وتناول أطعمة لا تشتمل على اللحوم، تكمن المشكلة في عدم وجود مصادر نباتية كافية للبروتينات، فيما يلي قائمة بأطعمة غنية بالبروتين يمكن أن تحل بديلًا للدجاج ولحم الضأن وغيرها من أنواع اللحوم:

زبدة الفول السوداني (آيستوك)
من 3
  • زبدة الفول السوداني (آيستوك)
  • الحمص
  • الحليب
(3 صور)
زبدة الفول السوداني (آيستوك)
زبدة الفول السوداني (آيستوك)
الحمص
الحمص
الحليب
الحليب

1- زبدة الفول السوداني

يمكن تناول ملعقتين كبيرتين (8 غم) من زبدة الفول السوداني يوميًا للحصول على قدر مناسب من البروتين.

2- الحمص

يحتوي الحمص على كمية البروتين التي يحتاجها الجسم. يمكن إضافة الحمص إلى السلطات وأطباق الخضار وغيرها.

3- الحليب

يمنح الحليب الجسم بما يحتاجه من كالسيوم، علاوة على أنه مصدر ممتاز للبروتين. ويوصي الخبراء بتناول حليب الكركم، خاصة في فصل الشتاء، لتعزيز مناعة الجسم.

4- البذور

تتوافر البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن في البذور الصغيرة كبيرة القيمة الغذائية. إن تناول حفنة (ملعقتان كبيرتان) من البذور كل يوم، ومن الأفضل مزجها مع المكسرات، يقدم للجسم احتياجاته المتنوعة.

بذور القرع
من 3
  • بذور القرع
  • الجوز (آيستوك)
  • iStock البيض من
(3 صور)
بذور القرع
بذور القرع
الجوز (آيستوك)
الجوز (آيستوك)
iStock البيض من
iStock البيض من

5- الجوز

يعد البروتين أحد العناصر الغذائية العديدة التي يقدمها الجوز. يساعد تناول حصة عبارة عن ملعقتين كبيرتين كل يوم على الاستفادة من كافة فوائد الجوز. ويمكن تناول الجوز المطحون كما هو، أو يتم إضافته إلى المشروبات والأطعمة مثل المخفوقات والسلطات.

6- البيض

يعد البيض خيارًا رائعًا ومصدرًا مهمًا للبروتين للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يرتكز على البيض واللبن، والذي يعتبر في الأساس نظامًا غذائيًا نباتيًا.

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