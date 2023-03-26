6 خيارات نباتية غنية بالبروتين تناسب رمضان

يحتاج الجسم إلى إمداد ثابت من البروتين لأداء وظائف مثل بناء العضلات وإنتاج الهرمونات والناقلات العصبية. ويساعد تعدد الخيارات من مصادر البروتين الحيوانية والنباتية في تلبية الاحتياجات اليومية من البروتين في سياق نظام غذائي صحي أمرًا سهلاً نسبيًا.

بحسب ما نشره موقع Mind Your Body Green، فإن هناك الكثير من الأطعمة النباتية، بما يشمل بعض الخضراوات، التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين بشكل مدهش، على سبيل المثال، إن بعض الخضراوات مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء - المعروفة مجتمعة باسم البقوليات – تكون مليئة بالبروتين النباتي، والتي توفر ميزات إضافية مثل الألياف والبوتاسيوم.

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1. عدس

هناك سبب يجعل العدس مفضلًا لدى اختصاصيي التغذية لأنه مليء بالبروتينات النباتية وغني بالفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم. يوفر كوب واحد من العدس 17.9 غرامًا من البروتين، وهو ما يقرب من 30٪ أكثر من البروتين الموجود في بيضتين كبيرتين.

2. الفاصوليا

تعد الفاصوليا مصدرًا ممتازًا للبروتين وكذلك لحمض الفوليك، وهو فيتامين مهم بشكل خاص أثناء الحمل لأنه يلعب أدوارًا مهمة في نمو الجنين. تحتوي كل كوب مطبوخ من الفاصوليا على 15.3 غرام من البروتين، بخلاف الأحماض الأمينية الأولية.

3. البازلاء الخضراء

تستحق البازلاء الخضراء بعض المساحة في الوجبات الغذائية، لأنها غنية بالبروتين بالإضافة إلى أن كوبًا واحدًا منها يغطي أكثر من 20٪ من الاحتياجات اليومية من الفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى فيتامينات B وحمض الفوليك والثيامين.

4. سبانخ

لا تحتوي السبانخ على الكثير من البروتين، ولكنها تحتوي على كمية رائعة مقارنة بالخضراوات الأخرى غير النشوية. على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من السبانخ على بروتين 260٪ أكثر من كوب الكوسا المطبوخ. كما أنها مصدر ممتاز لعدد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات A وC وK والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم. ويحتوي كل كوب مطبوخ من السبانخ على 5.35 غرام من البروتين.

5. فول مدمس

يتميز الفول المدمس بطعم زبدي وقوام كريمي، بالإضافة إلى أنه غني بـ15 نوعًا من المعادن من بينها المغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم والزنك. يحتوي كل كوب مطبوخ من الفول المدمس على 12.9 غرام بروتين، إلى جانب أحماض أمينية أولية مثل الليوسين والليسين والفينيل ألانين والفالين.

6. الخرشوف

يشتهر الخرشوف بمحتواها العالي من الألياف. ويوفر كوب واحد من قلوب الخرشوف 9.69 غرامًا من الألياف، والتي تغطي 34٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم. ويحتوي الخرشوف على بروتين نباتي يقدر بحوالي 4.9 غرام لكل كوب مطبوخ بالإضافة إلى فيتامينات C وK وحمض الفوليك، ومعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.