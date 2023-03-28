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الزبادي الخيار الأمثل للسحور

لمرضى السكري.. 7 نصائح لسحور صحي

النصائح شددت على ضرورة تأخير السحور قدر الإمكان وتجنب الشاي والقهوة والمملحات

القاهرة- العربية.نت
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في شهر رمضان المبارك، يشغل كثيرا من الناس وخاصة المرضى فكرة ما يجب تناوله في السحور للحفاظ على صحتهم، ومن هذا المنطلق قدمت وزارة الصحة والإسكان المصرية بعض النصائح لسحور صحي لمرضى السكري في ظل الصيام بالشهر الفضيل.

وتضمنت النصائح المنشورة على حساب الوزارة المصرية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تأخير السحور قدر الممكن وتجنب تناول المخللات والمملحات.

وقالت إنه يفضل تناول الفول والتقليل من الخبز قدر الإمكان، مشيرة إلى أهمية الحرص على تناول الجبن والبيض والزبادي، وضرورة تجنب الشاي والقهوة حتى لا يزيد إدرار البول.

وشددت الوزارة على ضرورة شرب المياه بكثرة بين الإفطار والسحور لأن الجسم يحتاج من 6 إلى 8 أكواب كبيرة من الماء.

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