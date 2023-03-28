لمرضى السكري.. 7 نصائح لسحور صحي
النصائح شددت على ضرورة تأخير السحور قدر الإمكان وتجنب الشاي والقهوة والمملحات
في شهر رمضان المبارك، يشغل كثيرا من الناس وخاصة المرضى فكرة ما يجب تناوله في السحور للحفاظ على صحتهم، ومن هذا المنطلق قدمت وزارة الصحة والإسكان المصرية بعض النصائح لسحور صحي لمرضى السكري في ظل الصيام بالشهر الفضيل.
نصائح لسحور صحي لمرضى السكر👇🏻— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) March 28, 2023
🟢 يمكنك الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي#رمضان_بصحة#مبادرة_الأمراض_المزمنة pic.twitter.com/QQElTqAhWM
وتضمنت النصائح المنشورة على حساب الوزارة المصرية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تأخير السحور قدر الممكن وتجنب تناول المخللات والمملحات.
وقالت إنه يفضل تناول الفول والتقليل من الخبز قدر الإمكان، مشيرة إلى أهمية الحرص على تناول الجبن والبيض والزبادي، وضرورة تجنب الشاي والقهوة حتى لا يزيد إدرار البول.
وشددت الوزارة على ضرورة شرب المياه بكثرة بين الإفطار والسحور لأن الجسم يحتاج من 6 إلى 8 أكواب كبيرة من الماء.
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