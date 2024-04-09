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في موسم الصيف.. 7 عصائر فواكه يمكن أن تبقيك منتعشًا

يصاحب الجفاف أعراض، تتمثل في التعب والصداع والدوار وصعوبة التركيز والشعور بالتوتر وسرعة الانفعال. وللحفاظ على الانتعاش وتجنب أي سلبيات للطقس الحار صيفًا

العربية.نت – جمال نازي
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في موسم الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يزداد احتياج الحسم إلى السوائل، لتعويض زيادة التعرق بسبب درجة الحرارة المرتفعة. وتجنبًا لخطر الإصابة بالجفاف في أيام الصيف الحرارة نتيجة لفقد السوائل، ينصح الخبراء بتناول كميات مناسبة من الماء ومن العصائر الطبيعية.

وفقًا لما نشره موقع Money Control، يمكن أن يصاحب الجفاف أعراض، تتمثل في التعب والصداع والدوار وصعوبة التركيز والشعور بالتوتر وسرعة الانفعال. وللحفاظ على الانتعاش وتجنب أي سلبيات للطقس الحار صيفًا، يمكن اختيار أحد العصائر الطبيعية التالية:

1. عصير البطيخ

إن عصير البطيخ غني بالإلكتروليتات الطبيعية والألياف، وبالتالي فإنه مشروب منعش يساعد على مقاومة طقس الصيف شديد الحرارة.

2. عصير الليمون

تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الليمون على خفض ضغط الدم. كما أنه يحتوي على مادة الهيسبيريدين التي يمكن أن تُخفض مستويات السكر في الدم، ما يساعد على بقاء الشخص في حالة انتعاش وبصحة جيدة.

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3. عصير التوت

يتميز عصير التوت باحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة النابضة بالحياة. بالإضافة إلى مذاقه الرائع فإن مشروب عصير التوت يساعد في القضاء على تأثيرات الطقس الحار ويحمي من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الحرارة.

4. ماء جوز الهند

يشتهر ماء جوز الهند بفوائده الصحية بخاصة وأنه غني بالبوتاسيوم ويساعد على تجديد الشوارد المفقودة، مما يجعله مشروب مثالي للتغلب على اكتئاب الصيف.

5. عصير المانغو

لأنه غني بالفولات والعديد من فيتامينات B وفيتامينات A وC وK وE، والتي تساعد جميعها في تعزيز المناعة. كما أن عصير المانغو يروي العطش بينما يمنح جسمك توهجًا صحيًا.

6. عصير الأناناس

إن عصير الأناناس مليء بالبروميلين ومضادات الأكسدة، ويساعد أيضًا في عملية الهضم. كما أنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تعزز الجهاز المناعي.

7. عصير الرمان

يتميز عصير الرمان باحتوائه على مجموعة من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة. يمكن أن تساعد بعض المركبات الموجودة في عصير الرمان في منع تكوين حصوات الكلى.

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