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الأمم المتحدة تعلن موعد جولة الحوار السياسي الليبي الجديدة

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك
المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك
الأزمة الليبية

الأمم المتحدة تعلن موعد جولة الحوار السياسي الليبي الجديدة

المسماري: ميليشيات تخطط لتفجير البعثة الأممية في طرابلس

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلنت الأمم المتحدة، في بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله إن منتدى الحوار السياسي الليبي سينعقد في سويسرا مطلع فبراير.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم التصويت على المناصب في المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء، وعلى منصب رئيس الوزراء، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي تبناها المنتدى في تونس في منتصف نوفمبر الماضي.

وقال البيان أيضاً إن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة، ستكون قيادة ليبيا إلى الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز "أرشيفية"
مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز "أرشيفية"

وأوضح البيان أن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، ستتولى إدارة المنتدى الذي يعقد في سويسرا في الفترة من الأول وحتى 5 من فبراير المقبل.

أحمد المسماري
أحمد المسماري

في سياق آخر، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، رصد تحركات لعناصر من ميليشيات تخطط لتفجيرات.

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المسماري تحدث عن مخطط لاستهداف مقرات، بينها مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طربلس، مع سعي هذه الميليشيات لإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

الناطق باسم الجيش الليبي أضاف أن الميليشيات تحاول عرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية.

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