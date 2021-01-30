أعلنت الأمم المتحدة، في بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله إن منتدى الحوار السياسي الليبي سينعقد في سويسرا مطلع فبراير.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم التصويت على المناصب في المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء، وعلى منصب رئيس الوزراء، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي تبناها المنتدى في تونس في منتصف نوفمبر الماضي.

وقال البيان أيضاً إن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة، ستكون قيادة ليبيا إلى الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

وأوضح البيان أن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، ستتولى إدارة المنتدى الذي يعقد في سويسرا في الفترة من الأول وحتى 5 من فبراير المقبل.

في سياق آخر، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، رصد تحركات لعناصر من ميليشيات تخطط لتفجيرات.

المسماري تحدث عن مخطط لاستهداف مقرات، بينها مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طربلس، مع سعي هذه الميليشيات لإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

الناطق باسم الجيش الليبي أضاف أن الميليشيات تحاول عرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية.