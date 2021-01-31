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تصريح يعمق الخلاف.. الغنوشي: دور الرئيس رمزي في تونس

Rached Ghannouchi, leader of the Islamist Ennahda movement, speaks during the movement's congress in Tunis, Tunisia May 20, 2016. REUTERS/ Zoubeir Souissi
راشد الغنوشي (أرشيفية- رويترز)

تصريح يعمق الخلاف.. الغنوشي: دور الرئيس رمزي في تونس

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العربية.نت – منية غانمي

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في تصريحات "نارية" جديدة، قد تعمق الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة في تونس، قال راشد الغنوشي، إن دور الرئيس التونسي قيس سعيد في الدولة رمزي، وذلك تعليقا على رفضه التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب شبهات الفساد التي تلاحق عددا من الوزراء.

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شبهات فساد

ويعترض سعيد على وجود 4 وزراء جدد في الحكومة، تلاحق بعضهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ويرفض أن يمثلوا أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم، وذلك بعد 5 أيام من حصول التعديل الوزاري على ثقة الأغلبية البرلمانية، ما أدخل البلاد في أزمة دستورية وتنازع على الصلاحيات بين الرئاسات الثلاثة، تهدّد بشلل مؤسسات الحكم في البلاد.

لكن الغنوشي دافع في حوار افتراضي مباشر مساء أمس السبت عبر تطبيق "زووم"، عن الوزراء الجدد في حكومة المشيشي، قائلاً إن "تهمة الفساد حكم يصدره القضاء"، معتبرا أن الاتهامات الموجهة إليهم "مجرد مكائد هدفها إسقاط التعديل الوزاري".

وفي هذا السياق، وجه الغنوشي انتقادات إلى الرئيس التونسي، قائلاً "إنه يمتنع عن قبول أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري، ويعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر."

قيس سعيد وراشد الغنوشي
قيس سعيد وراشد الغنوشي

كما أضاف "تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي و ليس دورا إنشائيا، مشيرا إلى أن موضوع الحكم و مجلس الوزراء يعود الى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.

"السلطة كلها بيد حزب"

إلى ذلك، أقرّ الغنوشي أن تونس تعيش اليوم صعوبة المزج بين النظام الرئاسي والبرلماني، ومقترحا أن يتم تغيير النظام السياسي والذهاب إلى نظام برلماني بالكامل يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد الحزب الفائز في الانتخابات الذي يقترح رئيس الوزراء.

وتابع أن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن تعطل إنشاء المحكمة الدستورية فتح باب تأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية.

راشد الغنوشي (أرشيفية- رويترز)
راشد الغنوشي (أرشيفية- رويترز)

يشار إلى أن المحكمة الدستورية تختصّ في البتّ بالنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة، وقد فشل البرلمان خلال السنوات الماضية وفي عدّة مناسبات في المصادقة على تشكيلها بسبب خلافات الأطراف السياسية على أعضائها، ورغبة حركة النهضة في تشكيل محكمة دستورية على مقاسها.

توترات سابقة

يذكر أن العلاقة بين الغنوشي وسعيد شهدت عدة توترات سابقة، وكان رئيس حركة النهضة أقر سابقا بوجود "صراع عنيف" بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد.

في حين وجه الرئيس التونسي انتقادات مبطنة في مايو الماضي إلى تحركات النهضة الخارجية، قائلاً في حينه، ردا على تخطي صلاحياته الدستورية عبر عقد لقاءات دولية خارجية، والتعدي على وظيفة الرئاسة، "الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء".

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