تم مساء اليوم الأحد استهداف موكب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، في طرابلس.

وفي التفاصيل، اعترضت سيارة مسلحة ومصفحة طريق موكب وزير داخلية الوفاق، واشتبكت مع أفراد حمايته.

وأدى الاشتباك لمقتل شخص من المجموعة التي هاجمت موكب باشاغا. وتشير الأنباء إلى ضبط اثنين من المهاجمين.

وأوضحت وسائل إعلام ليبية أن السيارة، التي كان بداخلها 4 أشخاص، اعترضت موكب باشاغا أثناء مروره في منطقة جنزور، مضيفةً أن حراس باشاغا قتلوا أحد المهاجمين وأصابوا آخر وضبطوا 2 آخرين.

وأكد مستشار وزارة الصحة الليبية، أمين الهاشمي، أن "باشاغا بخير ولم يتعرض لأي إصابة" في الهجوم.

وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن المهاجمين أطلقوا النار بكثافة على موكب الوزير في غرب طرابلس، بعد زيارته المؤسسة الوطنية للنفط ومقر قوة إنفاذ القانون التابعة للوزارة.

في سياق متصل، أوضح مراسلنا في ليبيا أن باشاغا كان قد أصدر "قرارات عقابية بحق قادة بعض المجموعات المسلحة".