هربها بن علي.. تونس تستعيد 1.27 مليون دولار من سويسرا

بعد 10 سنوات على رحيله، أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، تحويل سويسرا 3.5 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 1.27 مليون دولار من أصول الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى البنك المركزي التونسي.

في التفاصيل، صرحت الرئاسة في بيان نشرته عبر فيسبوك، أنه وفي إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، قامت السلطات السويسرية بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 ملايين دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.

"23 مليار دولار"

كما أوضحت أن هذه التحويلات تندرج في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر عام 2020، فيما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه، والصادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الدبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.

يشار إلى أنه وفي سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس سعيد عن تشكيل لجنة من الرئاسة تعنى بملف الأموال المنهوبة المودعة في الخارج، خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

فيما قدرت منظمات تونسية الأموال في الخارج بنحو 23 مليار دولار.

وكان المجلس الفيدرالي السويسري على سبيل الاحتياط قد أمر في 19 يناير 2011، بعد خمسة أيام من فرار الرئيس بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، بتجميد أصول بن علي وأوساطه في سويسرا.

وهناك قسم كبير من هذه الأصول مجمد على خطين: من جهة بأمر من المجلس الفيدرالي (المستوى الأول)، ومن جهة أخرى عبر إجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي (المستوى الثاني).