الدبيبة: متفائلون بعلاقات ليبية قوية مع مصر

عبر رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، عن تفاؤله بمستقبل أفضل وعلاقات قوية مع مصر.

إلى ذلك، قال الدبيبة خلال تغريدة على تويتر: "استقبلت مكالمة هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتهنئة بنيل الحكومة الثقة من مجلس النواب.. متفائلون بمستقبل أفضل وعلاقات قوية كما يجب أن تكون بين البلدين الشقيقين".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أعلن أمس أن السيسي هنأ الدبيبة بحصول حكومته على ثقة مجلس النواب، مؤكداً الثقة في قدرته "على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل".

وأضاف في بيان أن الرئيس شدد "على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي".

كما أجرى السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي هنأه على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.