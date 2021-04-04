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ليبيا تتسلم دفعة من لقاح كورونا.. والدبيبة يعد بشحنات إضافية

A worker handles boxes of the newly-received first batch of the Russian Sputnik V vaccine against the coronavirus, before stockpiling them in refrigerated units inside the storage facilities of the Libyan health ministry, in the capital Tripoli, on April 4, 2021.
شحنة اللقاحات التي وصلت إلى وزارة الصحة الليبية
لقاح كورونا

ليبيا تتسلم دفعة من لقاح كورونا.. والدبيبة يعد بشحنات إضافية

101250 جرعة من لقاح "سبوتنيك في" وصلت مطار معيتيقة في طرابلس.. ورئيس الوزراء يحث الليبيين على التسجيل في منظومة التطعيم

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العربية.نت – وكالات

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أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الأحد وصول أولى دفعات لقاحات فيروس كورونا إلى ليبيا، وتتضمن أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك" في الروسي.

وقال رئيس الحكومة في تغريده عبر حسابه على "تويتر": "أول الغيث قطرة.. تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تباعاً".

شحنة اللقاحات التي وصلت إلى وزارة الصحة الليبية
شحنة اللقاحات التي وصلت إلى وزارة الصحة الليبية

ودعا الدبيبة الليبيين إلى "التسجيل في منظومة التطعيم"، وهي منظومة إلكترونية حكومية أطلقت مؤخراً بهدف قيد أسماء الراغبين في تلقي اللقاح.

بدوره، أكد محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية أن الشحنة الأولى هي من لقاح "سبوتنيك في" الروسي وقد وصلت إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

شحنة اللقاحات التي وصلت إلى وزارة الصحة الليبية
شحنة اللقاحات التي وصلت إلى وزارة الصحة الليبية

وبلغ عدد الجرعات التي وصلت من اللقاح الروسي 101250 جرعة، بحسب وزارة الصحة.

وعرض منشور على حساب لوزارة الصحة على موقع للتواصل الاجتماعي لقطات لإنزال صندوق من طائرة شحن، وقال المنشور إن الصندوق سينقل إلى مخازن الوزارة قبل توزيعه.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا 162294 إصابة، تعافى منهم 149238 مريضاً، وتم تسجيل 2737 وفاة.

شحنة اللقاحات التي وصلت إلى وزارة الصحة الليبية
شحنة اللقاحات التي وصلت إلى وزارة الصحة الليبية

ويسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض نحو ألف إصابة جديدة يومياً بالمرض مما يشكل ضغطاً على القطاع الصحي الذي دمرته سنوات من الصراع.

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وفي فبراير الماضي أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة تسجيل إلكترونية لتلقي اللقاح تشمل كل من تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، ولم تصدر أي تفاصيل عن عدد من سجلوا أسماءهم. ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو 6.5 مليون نسمة.

وتعهد الدبيبة، الذي عين رئيساً للوزراء في الخامس من فبراير عبر حوار سياسي ليبي برعاية الأمم المتحدة، والذي تولى مهامه الشهر الماضي، بأن يكون ملف توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا على رأس أولويات حكومته الجديدة.

كما ينتظر من الحكومة الجديدة توحيد مؤسسات الدولة بعد عقد من النزاع والفوضى والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل.

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