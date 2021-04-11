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نائب تونسي للمشيشي: مليارات من المساعدات أين ذهبت؟

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي

نائب تونسي للمشيشي: مليارات من المساعدات أين ذهبت؟

القمودي رد على دعوة رئيس الحكومة التونسية بجمع تبرعات لمواجهة كورونا "أعطنا كشفا على صندوق 18 -18 أولا".

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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طالب نائب تونسي بالكشف عن مليارات من المساعدات التي دخلت البلاد متسائلاً عن مصيرها، وذلك ردا على إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس السبت، عن استحداث صندوق لجمع التبرعات لمواجهة فيروس كورونا.

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وكتب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردا على طلب المشيشي قائلا: "أعطنا كشفا على صندوق 18 -18 أولا''.

المشيشي يعلن عن إحداث صندوق لجمع التبرعات #اعطينا كشف على صندوق 18 -18 اولا اضافة لاكثر من ستة الاف مليار وردت على تونس كهبات ومساعدات دولية لم نعرف كيف صرفت واين؟

Posted by ‎بــــدر الـــدين ڨـــمـــودي عضو مجلس النواب - الصـفـحة الرسـمـية‎ on Saturday, April 10, 2021

كما أضاف "أكثر من 6 آلاف مليار تسلمتها تونس في إطار هبات ومساعدات دولية لم يتبين كيف صرفت وأين".

يذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية بين رموز السلطة منذ منتصف شهر يناير الماضي، دون التوصل إلى حل، ودون وجود أية بوادر على انفراج قريب، بسبب تعديل وزاري أجراه المشيشي غيّر بمقتضاه وزراء محسوبين على سعيّد بآخرين موالين لحزبي النهضة وقلب تونس، فيما رفض الرئيس أن يؤدي 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، بسبب شبهات فساد وتضارب في المصالح.

وفيما يستمر هذا التوتر والتجاذب السياسي، تراوح البلاد في أزمة اقتصادية وصحية حادة، وتشهد عدة مدن بين الحين والآخر احتجاجات تطالب بالتنمية والوظائف، وسط دعوات لبدء حوار وطني وتقديم تنازلات، من أجل إنهاء الخلافات السياسية بين رؤوس السلطة الثلاثة.

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