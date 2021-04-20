.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البرلمان الليبي يرفض ميزانية الدبيبة.. ويطلب تعديلها

الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

البرلمان الليبي يرفض ميزانية الدبيبة.. ويطلب تعديلها

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

صوّت البرلمان الليبي، الثلاثاء، على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة لإصلاحها وتعديلها، وذلك بعد يومين من المداولات، اعترض خلالها أغلب النواب على حجمها وأوجه إنفاقها، وانتقدوا افتقارها إلى الشفافية وتشريعها للفساد.

صراع بين مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط يوقف الإنتاج المغرب العربي اقتصاد ليبيا صراع بين مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط يوقف الإنتاج

وصوّت بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للحكومة للتعديل، وفقا لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.

تشرع الأبواب أمام الفساد

كما كانت اللجنة المالية بالبرلمان، قد أوصت في تقريرها، أن الأرقام المطروحة في الميزانية تضرّ باحتياطات الدولة من العملة الصعبة وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، كما تشرع الأبواب أمام الفساد، كما طالبت بالبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط، كما طالب النواب بتقليص حجم الميزانية وإعادة النظر في عدد من بنودها.

ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار

واقترحت حكومة الدبيبة ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، تنقسم على الرواتب والأجور التي سيخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، وعلى التنمية بقيمة 23 مليار دينار، بينما سيوجه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و5 مليارات دينار للطوارئ.

وبعد رفضها من البرلمان، يفترض على حكومة الدبيبة أن تقدمّ مشروع ميزانية جديدا خلال أسبوعين، لتفادي حدوث مزيد من العراقيل في سير عمل الحكومة وتأخير تنفيذ المشاريع التي تعهدّت بها والمضي قدما في تطبيق مخرجات ملتقى الحوار السياسي التي تنتهي بإجراء انتخابات في نهاية العام الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد
إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا
الأكثر قراءة
يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس "نيباه"
صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر
الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي
منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر
قبل أن تذهب
تعرف على الرئيس التشادي إدريس ديبي.. أطول الزعماء حكما في أفريقيا
تعرف على الرئيس التشادي إدريس ديبي.. أطول الزعماء حكما في أفريقيا
اكتشف المزيد