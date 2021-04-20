طرابلس على صفيح ساخن.. معضلة المليشيات تطل ثانية

ارتفعت حدة الاحتقان بين المليشيات الليبية المسلحة المتنافسة في طرابلس، بعد اندلاع مناوشات بين "قوّة الردع" وجهاز "دعم الإستقرار"، وهما من أكبر وأقوى مليشيات العاصمة التابعة لأجهزة الدولة، فيما يبدو أنّهما دخلا في منافسة محمومة لضمان موقع في المرحلة القادمة.

فقد شهد العاصمة الليبية منذ نهاية الأسبوع المنقضي استنفارا وتحشيدا عسكريا وانتشارا للأسلحة الثقيلة والمتوسطة في عدة مناطق، على خلفية حملة شنتها "قوة الردع" التي يتزعمها "عبد الرؤوف كارة" لإعتقال عناصر من قوة جهاز "دعم الاستقرار" الذي أسسه رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج ويقوده "عبد الغني الككلي" الشهير باسم "غنيوة"، والإثنين من أشهر أمراء الحرب في غرب ليبيا، انتهت باندلاع اشتباكات بينهما.

ضعف الدولة

وأوضح رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان أحمد حمزة في تصريح لـ"العربية.نت" أن "سبب هذا التوتر الأمني بالعاصمة يأتي على خلفية صدور أوامر من النائب العام إلى جهاز قوة الردع بالتعاون مع إدارة الأمن القضائي التابعة لوزارة العدل، بإعتقال عناصر من جهاز دعم الاستقرار ملاحقين بتهم جنائية وفارين من العدالة"، مشيرا إلى أنّ هناك جهودا لتطويق الصراع وتهدئة الأجواء.

رغم ذلك، توقع اندلاع مواجهات مسلحة بين مليشيات طرابلس في أي وقت بسبب استمرار ضعف مؤسسات الدولة وغياب الجدية في معالجة ملف إصلاح الأمن في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الوضع يبقي على عملية السلام في ليبيا عملية هشّة معرّضة في أي وقت إلى الإنفلات والسقوط.

تصفيات مستمرة

في الأثناء، استمرت عمليات التصفية الجسدية بين عناصر المليشيات في العاصمة طرابلس، حيث اغتيل الأحد ضابط شرط من مديرية أمن طرابلس يدعى جبريل الصيد، بالتزامن مع محاولة اغتيال مصطفى قدور آمر القوة الثامنة المعروفة باسم مليشيا الواصي في طريق الشط بالعاصمة طرابلس.

"اللواء 444 قتال"

وفي حين تلتزم الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة الصمت إزاء ما يحدث من تطورات أمنية مقلقة في العاصمة طرابلس، اعتبر المحلل السياسي محمد الرعيش أن "اللواء 444 قتال" هو اليد التي تعوّل عليها الحكومة في تنفيذ ترتيباتها الأمنية.

ومنذ تسلم السلطة التنفيذية الجديدة لمهامها، انتشرت قوات هذا اللواء التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية في مناطق حيوية من العاصمة طرابلس وتمركزت بشكل كثيف في مدن بني وليد وترهونة والعربان ومسلاته والقره بولي وسوق الخميس وقصر بن عشير وصلاح الدين، كما نفذّت عمليات عسكرية ضد عصابات التهريب ، واقتحمت عدّة مقرات تابعة لمجموعات مسلحة "لا تأتمر بأوامر الدولة"، ضمن خطة لفرض الأمن والاستقرار، قال الرعيش إن حكومة الدبيبة تقف وراءها وتموّلها وتدعمها.

معضلة المليشيات

إلى ذلك، رأى أن سياسة وخطّة الحكومة في حل معضلة المليشيات بدأت تتضح شيئا فشيئا، وتقوم أساسا على القضاء على المليشيات المسلّحة الخارجة عن القانون واعتقال العناصر الإجرامية والمطلوبة للعدالة المنخرطة في المليشيات المسلّحة التابعة لأجهزة الدولة، تمهيدا لدمج العناصر الصالحة في المؤسسات الأمنية الرسمية، لكنّه أكد أن هذه الخطّة ستتعرض إلى عثرات وهزّات كثيرة بسبب صعوبة التخلّص من كل العناصر الإجرامية والعصابات خارج القانون التي نجحت طيلة السنوات الماضية في تقوية نفوذها المالي واللوجستي وحتّى السياسي.

في السياق ذاته، اعتبر المحامي والناشط الحقوقي طاهر النغنوغي في تصريح لـ"العربية.نت" إن حل معضلة المليشيات المسلّحة يحتاج إلى وقت طويل وإلى الإستقرار السياسي، مشيرا إلى أن التوتر الأمني وعدم انضباط الكتائب المسلحة سيستمر وهو أمر طبيعي بعد انتهاء الحرب، لكنه يرى أن المليشيات الخارجة عن سلطة الدولة أصبحت قليلة والكل يتعامل معها على أّنها غير شرعية، أما بقية التشكيلات فهي تابعة لأجهزة الدولة وهي منظمة ومنضبطة في هذه الفترة أكثر من قبل عدما كانت تحت سلطة حكومة الوفاق.